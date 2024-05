Když investoři jako Warren Buffett, Michael Burry a další nakoupí nějaké akcie či řeknou, co si myslí o tom či onom sektoru, dokážou pohnout s cenou příslušných akcií. Trader s přezdívkou Vřískající koťátko (Roaring Kitty), vlastním jménem Keith Gill, to dokázal jen svým návratem na sociální sítě. O několik desítek až stovek procent hnul s akciemi několika společností, jako je prodejce videoher GameStop či řetězec kin AMC.

Zatímco akcie GameStopu se ještě v pátek 10. května obchodovaly kolem 17 dolarů za akcii, v úterý to bylo už 64 a ve čtvrtek se pohybovaly na úrovni 40 dolarů. Burza dokonce musela několikrát v minulém týdnu pozastavit na několik minut obchodování s nimi. Jen proto, že jmenovaný trader po několika letech neaktivity na svém profilu na platformě X (dříve Twitter), zveřejnil mem zobrazující hráče videoher, který se na své židli předkloní. Za meme akcie se označují ty, jež jsou populární právě aktivitou drobných, ale vlivných investorů na sociálních sítích. Memy jsou typickým způsobem, jak se tam vyjadřují.

Za vysvětlením současného pohybu je potřeba vrátit se do doby před třemi lety, kdy svět ovládal koronavirus, lidé hojně pracovali z domova a centrální banky trhy zaplavily levnými penězi, které mnohdy putovaly do rozporuplných aktiv, včetně akcií. Tehdy to byl právě Gill, kdo rozpoutal vzpouru drobných investorů. Zpočátku se rekrutovali především z řad uživatelů sociální sítě Reddit a fóra r/wallstreetbets. Na něm Gill pod přezdívkou DeepFuckingValue vystupoval proti velkým hedgeovým fondům, které shortovaly akcie některých společností. Včetně GameStopu, až se začalo hovořit o jeho nevyhnutelném krachu.

Prodej na krátko, neboli short selling, je situace, kdy investor spekuluje na pokles ceny. Funguje to tak, že si přes brokera půjčí akcie od jejich jiného majitele a prodá je. Ve chvíli, kdy cena klesne, nakoupí je zpátky a vrátí majiteli. Rozdíl mu zůstane jako zisk.

V roce 2001 porazili drobní investoři velké firmy z Wall Street. Současný raketový nárůst akcií GameStopu či AMC vypadá spíš jako akciové povyražení než jako další kolo střetu.

V lednu 2021 bylo takto shortováno 140 procent akcií GameStopu. Gilla a další drobné investory to vyprovokovalo, začali nakupovat a tím z druhé strany tlačili na růst jejich ceny. Stavu, jenž nastal, se říká short squeeze. Firmy, jež obchodovaly na krátko, se „krátkým stiskem“ dostávají pod tlak a zaznamenávají ztráty. Popisovaná vzpoura měla pro některé velké hráče z Wall Street neblahé důsledky. Museli dané akcie začít nakupovat za vyšší ceny a tím způsobili jejich další růst. Na vrcholu přesáhla cena akcií zmíněného maloobchodního prodejce před otevřením trhu hranici 500 dolarů za jednu, což byl téměř třicetinásobek ocenění 17,25 USD na začátku měsíce.

„S nadsázkou můžeme říci, že David porazil Goliá­še. Masa retailových traderů začala nakupovat akcie Game­Stopu a hedgeové fondy musely své krátké pozice uzavírat ve velké ztrátě, která byla pro některé dokonce likvidační,“ říká Petr Lajsek, analytik Purple Trading. Nejznámějším případem byl fond Melvin Capital, který během ledna prodělal na sázce na pokles ceny akcií Game­Stopu miliardy dolarů.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Podobné to bylo s cenou mnoha dalších silně shorto­vaných cenných papírů, například akcií Blackberry, Nokie, výrobce sluchátek Koss a dalších. Burzovní horečku na­konec zchladily brokerské domy, když pozastavily možnost nakupovat akcie aktivitou drobných spekulantů dotčených firem.

Nyní se můžeme přenést opět do současnosti. Rozdíl oproti stavu před třemi lety je v tom, že Gillova aktivita je vlastně nepatrná, ani nic nenapsal. Jen po třech letech neaktivity začal sdílet memy. I to stačilo, aby se vzpomínka na akciové šílenství vrátila a akcie některých opět vysoce shortovaných společností začaly růst. Lajsek vysvětluje, že Gill se stáhl poté, co mu jeho role ve vzpouře malých investorů vynesla pozornost Úřadu pro cenné papíry (SEC). Sbalil tedy vydělané miliony dolarů a na několik let se stáhl z veřejného života.

Zda se naplno vrátí, není jisté, burza je však v pohybu. „Od začátku května jsou akcie GameStopu jako polité živou vodou, když bez zjevné příčiny posílily o více než 60 procent,“ dodává Lajsek s upozorněním, že namístě je varování všem obchodníkům, kteří si myslí, že časy meme akcií jsou zpět. „Pád akcií GameStopu může být ještě rychlejší než jejich růst. Například po dosažení historického maxima na konci ledna 2021 trvalo jen dva týdny, než se propadly téměř o 98 procent. Trading meme akcií je velmi nebezpečný, každý by jej měl důrazně promyslet. Vhodnější je na to využít menší část kapitálu.“

V roce 2021 byla situace jiná i v tom, že lidé pod covidovými restrikcemi pobývali doma a měli peněz na rozhazování. Pro někoho byl nákup akcií GameStopu způsobem, jak se pobavit a spálit trochu energie. Celá epizoda byla vzrušující, neotřelá a zábavná. Teď už je to jen opakování, ale v jiných společenských podmínkách.

Ostatně toto pondělí se ještě před otevřením burzy obchodovaly předmětné akcie za 22 dolarů, tedy jen o pár dolarů výš než před návratem meme akciové jízdy. A do doby uzávěrky tohoto čísla nebylo jisté, jestli Gill opět investuje. Známý trader médiím ani neodpověděl, zda plánuje obnovit zveřejňování svých obchodů na so­ciálních sítích.