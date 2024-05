Desítky let vědeckého výzkumu dokládají, že když lidé pravidelně cvičí, zlepší si své tělesné zdraví. Jak se ale ukazuje, běháním, zvedáním činek či provozováním kolektivních sportů evidentně posilujeme nejen své svaly, ale i mozek.

Obecně řečeno, z vědeckých výzkumů vyplývá, že čím více fyzické aktivity člověk vykonává, tím lepší jsou jeho kognitivní schopnosti. Není přitom ale nutné cvičit od rána do večera. Jak uvádí Světová zdravotnická organizace, mohou již dvě hodiny středně intenzivní aktivity nebo 75 minut intenzivní aktivity týdně pomoci zlepšit myšlení a paměťové schopnosti.

Ve zdravém těle zdravý duch

Výhod, které tělesné cvičení přináší našemu duševnímu stavu, je řada. Například na krátkou dobu zlepší naše kognitivní schopnosti. Studie ukazují, že bezprostředně po fyzické aktivitě dosahují lidé lepších výsledků například v testech pracovní paměti, která nám umožňuje zapamatovat si po velmi krátkou dobu určitou informaci. Podle vědců to může být částečně způsobeno tím, že pohyb zvyšuje uvolňování neurotransmiterů v mozku, zejména epinefrinu a noradrenalinu. Tyto hormony jsou přitom zjednodušeně řečeno potřebné k tomu, aby lidé mohli věnovat pozornost informacím.

Fyzická aktivita také prospívá náladě. Lidé, kteří pravidelně cvičí, uvádějí, že mají lepší duševní zdraví než ti se sedavým zaměstnáním. Důvod spočívá zřejmě v tom, že při cvičení se uvolňují neurotransmitery dopamin a serotonin, kterým se ne nadarmo říká hormony štěstí. Právě díky nim se lidé po fyzické námaze často cítí tak dobře.

I proto je fyzická námaha považována za jeden z nejlepších prostředků proti depresi. Doložil to například rozsáhlý výzkum vědců z australského Black Dog Institute, kteří po jedenáct let sledovali 34 tisíc obyvatel Norska. Ti týden co týden vědcům referovali o tom, jak dlouho cvičili, s jakou intenzitou a jak se duševně cítili, zda na sobě například pozorovali známky deprese nebo úzkosti.