Bude to malá energetická revoluce. Od poloviny roku začnou platit nová pravidla pro sdílení elektřiny, která pomohou v Česku rozjet komunitní energetiku. Domácnosti, firmy nebo obce si díky nim budou moci mezi sebou skrz veřejnou distribuční soustavu posílat elektřinu, kterou vyrobí ve vlastních zdrojích, nejčastěji fotovoltaických elektrárnách. Novinka pomůže ušetřit peníze za dodávky elektřiny od obchodníků, umožní lépe hospodařit s nevyužitými přebytky a zároveň podnítí další rozvoj obnovitelných zdrojů. Vláda doufá, že se díky ní podaří lépe plnit klimatické cíle, ke kterým se Česko zavázalo.

Sdílení elektrické energie mezi různými subjekty bude možné dvěma způsoby – ve skupině aktivních zákazníků nebo v rámci energetického společenství. První forma je určena pro lidi, kteří jsou propojeni rodinnými nebo přátelskými vazbami. Aktivní výrobci mohou nespotřebovanou energii v reálném čase předávat až na deset různých odběrných míst po celé republice. „Do komunitní energetiky se může zapojit každý výrobce a využívat ji může každý odběratel elektřiny,“ říká ředitel dodavatele energií Yello Michal Kulig.

Aby mohly domácnosti a firmy elektřinu v energetických komunitách sdílet, budou si muset nechat instalovat elektroměr s průběhovým měřením.

Pokud má třeba někdo dům s fotovoltaickými panely na střeše na jižní Moravě a není právě doma, elektromobil i domácí baterii má nabité a bojler nahřátý, může elektřinu „poslat“ svým přátelům do Prahy. Podobným příkladem může být přenos ze solárních panelů na chalupě v jihočeské vesnici do městského bytu v domě bez fotovoltaiky. Pokud aktivní uživatel nemá další vlastní odběrné místo, může své přebytky i prodat. Třeba sousedům. K založení takové skupiny aktivních zákazníků stačí přihlásit jednotlivá místa u nově vznikajícího Elektroenergetického datového centra (EDC). Jeho vznik pokryla dotace z Národního plánu obnovy, provoz bude hrazen z poplatku za nesíťovou infrastrukturu v řádu jednotek korun na jedno odběrné místo měsíčně. Bude tedy součástí regulované složky ceny elektřiny u všech odběratelů.

Pro skupiny o více než deseti odběrných místech ovšem už bude potřeba založit energetické společenství. To musí mít právní formu v podobě spolku nebo družstva, které není zřízeno za účelem zisku. Členové – může jich být až tisíc – mezi sebou sdílí energie, které vyrobí ve společných výrobnách. Až do poloviny roku 2026 budou energetická společenství regionálně omezená na území maximálně tří obcí s rozšířenou působností nebo v Praze – aby EDC zvládlo případný nápor zájemců.

Odběratel ušetří na platbách za silovou elektřinu, ale v obou výše uvedených případech musí uhradit distributorům poplatky za využití sítě. Ty jsou stejné, ať už spotřebitel nakupuje od obchodníka či bere elektřinu od komunity.

Přestože zákon nabude účinnosti od července, bude ještě nějakou dobu trvat, než se komunitní energetika rozjede naplno. Aby mohly domácnosti a firmy elektřinu v energetických komunitách sdílet, budou si muset nechat instalovat elektroměr s průběhovým měřením. Toto zařízení zaznamenává spotřebu elektřiny po čtvrthodinách a v reálném čase odesílá do datového centra. Majitelé střešních panelů už chytrá měřidla mají, ostatní si o ně budou moci požádat od července. Dostanou je zdarma, distributoři mají na výměnu tři měsíce.

Podrobný popis, jak se sdílením elektřiny začít, lze nalézt například na webových stránkách Unie komunitní energetiky.

Panely na paneláku

Střechu panelového domu v ulici Vysocká v Hradci Králové od října 2023 pokrývá 73 fotovoltaických panelů. Ročně by měly vyrobit zhruba 33 megawatthodin elektřiny. Obyvatelé domu chtějí vyrobenou elektřinu primárně využít ve společných prostorách, zbytek bude směřovat do jednotlivých bytů. „Každé domácnosti by tím mohly klesnout náklady na energie až o 4500 korun ročně. Pokud i poté zůstanou nevyužité přebytky, prodáme je do distribuční sítě,“ říká Radek Čepelka, člen výboru SVJ Vysocká.