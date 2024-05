Každoroční výroční setkání investičního kolosu Berkshire Hathaway legendárního Warrena Buffetta se letos začátkem května konalo poprvé od smrti Buffettovy pravé ruky a místopředsedy celé firmy Charlieho Mungera. Ten zesnul koncem listopadu loňského roku ve věku 99 let. I proto se otázka nástupnictví v čele Berkshire, který má ve správě akciová aktiva za 337 miliard dolarů a dalších 189 miliard dolarů připravených k nákupu, stala jedním z hlavních témat. Vždyť samotnému legendárnímu „věštci“ z Omahy je 93 let. Na setkání ve zdravotnickém centru CHI v centru Omahy to jméno padlo – konečné rozhodnutí o transakcích by měl mít Greg Abel.

„Myslím, že odpovědnost by měl nést výhradně Greg,“ řekl Buffett z pódia. „Dříve jsem si myslel něco jiného o tom, jak by se to mělo řešit, ale myslím si, že odpovědnost by měla být na generálním řediteli.“ Prozíravý investor dal tedy jasně najevo, že jeho nástupce bude mít pravomoc nejen přebírat jiné společnosti, ale i rozhodovat o mamutím portfoliu akcií.

Budu je strašit i z hrobu

Původně mělo být budoucí uspořádání společnosti lehce odlišné. Čekalo se, že Abel povede dceřiné společnosti a bude osobou, která se ujme lovu velké zvěře, jak Buffett označuje mnohamiliardové akvizice, na nichž si udělal jméno. S tím byl spojen předpoklad, že akciové portfolio budou mít ve správě investiční manažeři Todd Combs a Ted Weschler. Právě ti měli podle dřívějších předpovědí listu Financial Times rozhodnout, jak bude využita hromada hotovosti, oněch 189 miliard USD.