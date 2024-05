Autor těchto řádků patří k lidem, kteří jsou schopni, jen s mírnou nadsázkou řečeno, ztratit se i ve vlastním bytě. Moje orientace je prachmizerná, o čemž svědčí i oblíbený rodinný příběh, kterak jsem při snaze navštívit Ikeu na pražském Zličíně málem skončil v Plzni. Není divu, že jsem vždycky závistivě obdivoval ty, kteří přesně vědí, kde jsou a jak se dostat tam, kam chtějí. Svou neschopnost docílit toho samého už léta svádím na genetickou výbavu. Jenže jak ukazuje vědecký výzkum, celou tu dobu si lžu do kapsy. Daleko víc než dědičností jsou naše navigační schopnosti ovlivněny zkušenostmi, které jsme nabrali během svého života.

Naznačuje to mimo jiné čtyři roky stará práce Margherity Malanchiniové, vývojové psycholožky z Queen Mary University of London. Ta spolu s týmem svých kolegů porovnávala výkony více než 2600 identických a neidentických dvojčat při navigaci ve virtuálním prostředí. Snažila se tak zjistit, zda se navigační schopnosti dědí v rodinách. Ukázalo se, že orientační schopnosti jsou sice skutečně dědičné, jenže jen ve velmi malé míře. Největší vliv na výkonnost lidí mělo to, co genetici nazývají „nesdílené prostředí“ – tedy jedinečné zkušenosti, které každý člověk nasbírá během svého života. Podle Malanchiniové se tedy zdá, že dobrým navigátorem se člověk většinou nerodí, ale stává se jím.

Proč jsou Skandinávci dobrými navigátory

Jak mohou zkušenosti a další kulturní faktory ovlivňovat naši schopnost hledání cesty, ukázal zajímavý a velmi rozsáhlý experiment, který vedl Hugo Spiers, kognitivní neurovědec z University College London. Spiers a jeho kolegové ve spolupráci s telekomunikační společností T‑Mobile vyvinuli hru pro mobilní telefony a tablety Sea Hero Quest, ve které se hráči pohybují na lodi ve virtuálním prostředí a hledají řadu kontrolních bodů. Herní aplikace požádala účastníky o poskytnutí základních demografických údajů, což učinily téměř čtyři miliony lidí po celém světě.