Představte si dva kamarády, kteří mají tak trochu romantickou představu, že budou mít e‑shop. O právní regulaci v e‑commerce vědí pramálo, což značně přispívá k představě hladké cesty k úspěchu. Nevědí, že e‑shopařina je tvrdá dřina se škálou okolností od brutálně konkurenčního prostředí přes drahé technologie až po přísné právní limity. Takových kamarádů je a bylo v českém podnikatelském prostředí dost, a tak po tučných letech přišla léta hubená a řada e‑shopů byla na prodej.

Aby to byl prodej úspěšný, je ovšem potřeba e‑shop opravdu vlastnit. Na rozdíl třeba od nemovitosti, jejíž vlastnictví je možné snadno ověřit v katastru, se dá vlastnictví softwaru nebo designu posoudit pouze kvalitou smluv.

První pomoc si zaslouží brand

Vlastnit e‑shop může znamenat více věcí – patřičná práva k doméně, značce, logu nebo ke zdrojovým kódům. Vlastnictví k nehmotným prvkům podnikání bývá trochu v mlze a provozovatelé e‑shopů v ní ztrácejí i hodně peněz. Preventivně toto všechno podchytit je levnější než pozdější akutní zásah.

V e‑commerce je duševní vlastnictví často to jediné nebo hlavní, co má ve firmě prodejní hodnotu. Investora bude zajímat nejen, kolik relevantních zásob je skladem, ale hlavně to, v jakém stavu je brand nebo třeba kvalita licencovaných služeb dodavatelů, zejména e‑shopového řešení nebo marketérů. Zkoumají se licence, zajištění mlčenlivosti a ochranné známky. Když toto není dopředu ošetřeno, preventivní ochrana se v případě hořícího problému dohání jen stěží a bývá to drahé. Cena za prodej takového e‑shopu bude nižší, než kdyby bylo duševní vlastnictví licencováno a chráněno správně.

Co si tedy pod duševním vlastnictvím e‑shopu představit a jak o skrytý poklad správně pečovat? V daném kontextu e‑shopů a start‑upů reprezentuje duševní vlastnictví kapitál, který definuje identitu a jedinečnost podniku v konkurenčním prostředí. Zahrnuje autorská práva, ochranné známky, patenty a další formy duševního vlastnictví, které chrání originální myšlenky, inovace a tvůrčí práci.