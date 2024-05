První karafu ušlechtilého alkoholu prodal Robert Vaněček takřka před čtvrtstoletím. Byla to lahev koňaku Ludvík XIII. od společnosti Rémy Martin a stála tehdy zhruba 23 tisíc korun. Dnes by za tuto karafu zájemce zaplatil násobně víc – okolo 82 tisíc korun. Podle someliéra ze společnosti Prestige Portfolio je na tom názorně vidět, že investice do prémiového alkoholu může být zajímavě výnosná. Jen je třeba držet se několika pravidel a nesnažit se za každou cenu rychle vydělat.

„V investicích do luxusních destilátů se vyplatí konzervativnost. Za tu dlouhou dobu, co se v tomto prostředí pohybuji, jsem už zažil vícero investičních bublin,“ říká Vaněček. V určitý čas lidé investovali do ginů, pak zase do rumů, všechny tyhle bubliny ale po nějaké době splaskly. Jak tvrdí, nejlepší je být konzervativní a sázet především na kvalitní koňak a skotskou whisky. „Sice tak nevyděláte desítky procent ročně, ale zase je to dlouhodobá a jistá investice, která v průběhu let neztrácí hodnotu,“ vysvětluje.

On sám preferuje devět značek, které dokonale zná. Jde mimo jiné o whisky Macallan, Glenfiddich, Balvenie a Bruichladdich nebo vinný destilát Metaxa a koňak Ludvík XIII. „Většina z mých preferovaných značek jsou staleté společnosti věnující se transparentně stařeným destilátům. Tyto značky nejsou žádná marketingem vyhnaná bublina,“ říká Vaněček.

Pět unikátních sbírek už v Česku je

Vůbec nejzákladnější věcí, na kterou je třeba si dávat při nákupu prémiového alkoholu pozor, je dostatečné množství dokladů o původu kupované lahve. Když důkazů o originalitě není dostatek, je prý lepší raději vůbec nic nekoupit. V některých případech totiž můžete za deset dvacet let dostat za takovou lahev mnohem méně peněz, než když máte dokladů o původu dostatek. „Tu zkušenost už mám, bavíme se klidně o 30 až 60 procentech ceny. Podstupovat takové riziko nedává smysl,“ říká Vaněček.

Okolností, u nichž je třeba mít se na pozoru, je prý okolo dvaceti. Například: má‑li lahev certifikát, zda má fakturu, jestli ji kupec sehnal přímo od výrobce, nebo z e‑shopu. Investovat dává smysl zhruba od 50 tisíc korun. „Občas se objeví zajímavé lahve třeba za dvacet či třicet tisíc korun, ty jsou ale znalci trhu rozebrané v podstatě dřív, než se k nim laik dostane,“ říká znalec.

Snažím se lidem vysvětlit, že si nekupují jen lahev, která může stát miliony korun, ale malinkou část úžasné a velké historie. A naštěstí to stále víc lidí chápe.

Jak zdůrazňuje, mezi jeho klienty primárně nepatří lidé, kteří by na luxusním alkoholu chtěli hlavně vydělat. Často jde o movité lidi a on jim pomáhá vytvářet unikátní sbírky alkoholu. Možná i proto se s každým, komu prodává lahev, chce osobně potkat. „Nejsem e‑shop, s lidmi si potřebuji a chci vytvořit osobní vztah. Vytvářím kolem sebe komunitu lidí, lahev u mě nekoupíte nejlevněji, ale v okamžiku, kdy ji budete chtít prodat, vám dám jednak dobrozdání, že je to skutečně originál, jednak vám s prodejem mohu pomoci,“ vysvětluje Vaněček.

Lidé u něj tedy nekupují jen lahev, ale i služby. „Můžete se mnou třeba nápoj ochutnat, když lahev nechcete sami načít. Pro tyto příležitosti jsem v loňském roce založil Czech Cognac Club, kde se s klienty a fanoušky setkáváme a společně ochutnáváme nějaký zajímavý vinný destilát. Je to moje veliká radost. Nebo se se mnou podíváte přímo k výrobcům, kam byste se jinak dostávali těžko, případně byste takovou šanci nikdy nedostali,“ říká.

Někdy zájemce o nákup prémiového alkoholu i odmítá. „Nechci mít za klienta někoho, kdo si koupí lahev s tím, že ji za dva roky prodá se ziskem deset procent a mě má jen jako prostředníka, přes kterého otočí peníze. Chci si s klienty budovat dlouhodobý vztah a vytvářet něco hodnotného,“ tvrdí Vaněček. Jak říká, nějakou dobu trvalo, než i ti nejbohatší Češi pochopili, že koupit si unikátní lahve alkoholu třeba za milion a více korun nejsou vyhozené peníze. „Snažím se jim vysvětlit, že si nekupují jen lahev, ale malinkou část úžasné a velké historie. A naštěstí to chápe stále víc lidí,“ usmívá se.

Komunita, kterou kolem sebe vytvořil, už čítá na stovky lidí. A někteří z nich dokázali vytvořit úchvatné sbírky. V Česku je takových asi pět, dvě whiskové, tři koňakové. „Na tuhle zálibu potřebujete peníze, nemůžete řešit, že potřebujete třicet, nebo třeba sto milionů,“ vysvětluje muž v pozadí těchto sbírek.

Nejdražší lahev alkoholu v Česku

Loni Vaněček zprostředkoval prodej vůbec nejdražší lahve alkoholu v české historii. Šestilitrovou karafu limitované edice francouzského koňaku Ludvík XIII. koupil nejmenovaný občan za 4,1 milionu korun. Základem chuti tohoto koňaku je vinná réva pocházející jen a pouze ze světoznámé a odborníky ceněné oblasti Grande Champagne. „Obsah karafy se skládá ze směsi přibližně 1200 druhů koňaků, přičemž nejmladšímu je čtyřicet a nejstaršímu až přes sto let,“ vysvětluje Vaněček.

Výjimečná a také velmi cenná edice je Louis XIII. Rare Cask 42,1. Tento jednosudový koňak je teprve třetí v pořadí, který se vydal za 150 let. Proto je extrémně vzácný a sběrateli vyhledávaný. Cena jedné karafy se pohybuje okolo 1,4 milionu korun. Ochutnat tenhle unikátní nápoj díky Vaněčkovi nakonec bude moci více lidí než jen majitelé lahví. V druhé půli května uspořádá v Praze unikátní večeři k výročí 150 let od počátku výroby Ludvíka XIII. a k 300. výročí historie celé společnosti Rémy Martin.

„Po měsících jednání se podařilo domluvit, že do Česka poprvé přijede představit a načít jednu karafu z této unikátní edice přímo cellar master značky Baptiste Loiseau,“ říká Vaněček. Stane se tak podle něj poprvé v historii, kdy se podobná večeře uskuteční a výrobce se osobně setká s klienty, kteří se na karafu a celou večeři složí. Účastníků bude 17, tak aby na každého vyšlo 0,04 cl. Cena za několikachodovou večeři spojenou s degustací vín, kterou připraví špičkoví čeští šéfkuchaři, se pohybuje v nižších statisících korun.