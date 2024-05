Pokud byste měli z historie Fiatu vypíchnout jen jedno malé auto, byl by to asi typ 500. Přitom pověst specialisty na malá auta italské automobilce vysloužila o něco starší řada 600, v italštině seicento. Jen v Turíně jich vzniklo 2,7 milionu kusů, na další sedmimístné číslo vydají licence, produkované až do roku 1985 od Jugoslávie po Argen­tinu. Na konci 90. let oprášil Fiat jméno Seicento poprvé, městský hatchback produkovaný v Polsku ale tak úspěšný nebyl.

Teď se číslovka 600 v nabídce objevuje znovu a nese ji malé elektrické nebo mildhybridní SUV. Něco má společného s oběma předchůdci. S tím z roku 1955 velikost, protože zastává roli většího sourozence pětistovky, s tím z konce 90. let zase místo výroby v polských Tychách.

Asi nepřekvapí, že se jedná o slepenec techniky, která je dostupná napříč koncernem Stellantis. Platformu tak novodobá šestistovka sdílí třeba s Jeepem Avenger, Peugeot 2008 nebo čerstvě také Alfou Romeo Junior.