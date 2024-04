Jižní Amerika patří z hlediska obchodu k opomíjeným teritoriím. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela nedávno s podnikatelskou delegací navštívil Chile a Uruguay a říká, že export do těchto zemí může být jednou z cest, jak nahradit trhy, které jsou pod sankcemi. V případě Uruguaye však situaci komplikuje nedotažená obchodní dohoda mezi EU a jihoamerickým sdružením volného obchodu.

V čem byla cesta do Chile a Uruguaye přínosná?

Byla to první návštěva ministra v Chile po 13 letech, v Uruguayi dokonce téměř po čtvrtstoletí. To je trochu zarážející, protože obě země patří do našeho kulturního prostoru. Jsou to dvě z nejrozvinutějších demokracií na jihoamerickém kontinentu a velmi otevřené ekonomiky. Jejich fungování je založeno primárně na zahraničním obchodě. Během českého předsednictví v Radě EU jsme hodně tlačili na modernizaci asociační dohody mezi EU a Chile. Podařilo se to dotáhnout. Dohoda ruší téměř všechna cla, usnadní vzájemný obchod a pomůže firmám z EU poskytovat služby, investovat a soutěžit o vládní zakázky v Chile. Naopak mě mrzí, že kvůli sporným otázkám v oblasti zemědělství jsou minimálně do evropských voleb zablokována jednání se státy jihoamerického sdružení volného obchodu, kam patří i Uruguay. Evropa je v tom neskutečně byrokratická, nejsme schopni asociační dohodu za 25 let vyjednat. Cítil jsem z druhé strany velkou frustraci. Nemůžeme se divit, že agresivnější konkurenti jako Čína nebo Rusko rozšiřují tímto směrem svůj prostor. Ačkoliv pro toto teritorium bychom přirozeným partnerem měli být my.