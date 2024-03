Základem udržitelného podnikání je především respekt k přírodě a potažmo také ke komunitě a společnosti jako celku. V České republice však zatím není udržitelnost jedním z dominujících témat. Průzkum italské SDA Bocconi School of Management, který probíhal ve spolupráci se skupinou Generali na vzorku 1240 malých a středních společností v devíti zemích Evropy, poukázal na to, že v České republice se v současné době strategií udržitelnosti řídí pouze třetina firem patřících do tohoto segmentu. Zároveň také vyšlo najevo, že se jedná o druhý nejhorší výsledek v rámci všech zkoumaných zemí.

Podobně varující zjištění přinesl i výzkum na téma ESG a udržitelnost malých a středních podniků, který pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR realizovala agentura Ipsos. Hodnocení ESG umožňuje celkový pohled na činnost podnikatelského subjektu v oblasti životního prostředí, společenské zodpovědnosti a řízení. Výsledky průzkumu, který proběhl mezi 255 majiteli, jednateli a řediteli malých a středních firem o velikosti 4–249 zaměstnanců, ukazují, že dvě třetiny spontánně nevědí, co si pod pojmem ESG představit. Jedna z deseti firem si tuto zkratku spojuje s udržitelností a vlivem na životní prostředí. Z tohoto výzkumu však také vyplývá, že sedm firem z deseti se o ESG ve skutečnosti zajímá. Nejčastěji se tyto firmy zaměřují na sociální oblast, tedy na zdraví a bezpečnost společně s dobrými pracovními podmínkami a odmítáním diskriminace. Největší překážkou v rámci implementace ESG je podle poloviny firem nejasná návratnost investice, nedostatek financí a v neposlední řadě také nedostatek informací. Tři čtvrtiny malých a středních firem například nevědí, že od roku 2026 bude vykazování ESG reportů povinné.

Výherce kategorie start-upů David Šohaj Minařík z firmy Myco (uprostřed), vedle něj zleva Helena Továrková (Nadace Veronica) a vedle ní Miroslav Singer (hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding), zprava vedle p. Minaříka – Filip Krůta (CzechInvest) a vedle něj Roman Juráš (CEO Generali České pojišťovny). Foto: Generali Česká pojišťovna

Generali jde příkladem

Skutečností však je, že v posledních letech se zájem malých a středních firem o udržitelné podnikání zvyšuje, a to i v České republice. Napomáhá tomu, mimo jiné, také dlouhodobá aktivita Generali České pojišťovny, která se prostřednictvím soutěže SME EnterPRIZE snaží motivovat mikro, malé a střední firmy k tomu, aby se nebály podnikat udržitelně.

Cílem soutěže je především ocenění společností, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti a jdou tak ostatním českým firmám příkladem. Ukazuje se totiž, že mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností existuje pozitivní vztah. Udržitelné obchodní modely totiž přispívají k dlouhodobému úspěchu, ale zároveň i k rychlejšímu zotavení po ekonomicky náročných obdobích.

„Pro skupinu Generali je téma udržitelnosti velice důležité a v rámci naší strategie jej chápeme jako součást našeho podnikání. Na českém trhu jsme díky minulým ročníkům této soutěže našli mnoho vynikajících příkladů malých a středních firem, které jasně dokazují, že téma udržitelnost se dá přetavit do každodenního fungování,“ vysvětluje Petra Nováčková, manažerka udržitelnosti v Generali České pojišťovně.

Finalisté kategorie start-up soutěže SME EnterPRIZE 2023 společně s Ninou Bočkovou (porotkyně kategorie start-up i kategorie SME) a úplně vpravo Filip Krůta (porotce a CzechInvest). Foto: Generali Česká pojišťovna

Příkladem můžete jít i vy

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo podniká v České republice a spadá do kategorie malých a středních firem nebo do kategorie start‑upů. Konkrétními kritérii pro účast v soutěži jsou počet stálých zaměstnanců do 250 lidí a činnost firmy, která podporuje udržitelné podnikání a má zároveň pozitivní dopad na životní prostředí.

Vítěze vybere odborná porota, v níž zasednou odborníci z oblasti byznysu, neziskového sektoru a vysokých škol, s tím, že soutěžící mohou získat jednu z výher ve výši až 150 tisíc korun a také mediální podporu.

Přihlášky je možné podat od 5. února do 5. dubna 2024 přes formulář na webu soutěže www.sme‑enterprize.cz.

Mediálním partnerem soutěže SME EnterPRIZE je týdeník EKONOM.