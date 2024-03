Přetahovaná o emisní normu Euro 7 je definitivně u konce. Extrémně přísné limity, které chtěla původně Evropská komise uvalit na výrobce automobilů, se podařilo změkčit. Stejně tak budou mít automobilky více času na přípravu na nová pravidla. V půlce března to odkývla většina poslanců Evropského parlamentu.

Slavit tak může Alexandr Vondra, jemuž se vytvořením široké koalice napříč politickými frakcemi podařilo dosáhnout na české poměry nevídaného úspěchu. Euforicky naladěný europoslanec však naznačuje, že jeden úspěch v souboji s bruselskou regulační mašinou mu nestačí. Hned po schválení nové verze normy Euro 7 vyhlásil další cíl. A tím má být zrušení zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory, který Brusel stanovil na rok 2035. Co to všechno bude znamenat pro automobilový průmysl, zásadní sektor evropské ekonomiky?