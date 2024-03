Šéf Škody Auto se minulý měsíc postaral o rozruch (nejen) mezi fanoušky elektromobilů. Klaus Zellmer v rozhovoru pro britský magazín Autoexpres popisoval plány mladoboleslavské automobilky pro příští léta. Mimo jiné naznačil, že by se řidiči měli dočkat relativně levného elektromobilu české značky.

Produkce malých městských aut na baterku je podle Zellmera jednou z priorit celé skupiny Volkswagen. Zvažuje tak prý variantu vývoje a výroby modelu Škodovky, který by se s cenou měl vejít do 20 tisíc eur, tedy v přepočtu asi půl milionu korun. Auto by nejspíš bylo ještě menší než Škoda Fabia, kvůli co nejnižším nákladům by se ale nejspíš vyrábělo mimo Česko i Evropu – patrně v Indii.

Jak nakonec projekt elektrického mini SUV „za hubičku“ dopadne a kdy by si ho případně lidé mohli koupit, zatím zdaleka není jasné. Mluvčí Škody Auto Jiří Brynda pro Ekonom pouze potvrdil úvahy koncernu o budoucí výrobě malých elektrických vozů. „Nicméně žádné konkrétní rozhodnutí o tomto projektu dosud nepadlo,“ dodal Brynda.

Buď jak buď, Zellmerova slova o „velkém soustředění na projekt malého elektromobilu“ ukazují, že si skupina Volkswagen, a s ní také většina dalších evropských automobilek, uvědomují klíčovou důležitost cenově dostupných aut poháněných elektřinou v příštích letech.

Nejde jen o to, že jsou zásadní pro větší rozšíření „zelených“ aut. Pro evropské výrobce je to navíc otázkou přežití: Pokud takové vozy evropským zákazníkům nedodají oni, velmi ráda se této úlohy zhostí čínská konkurence, už dnes připravená místní trhy zaplavit levnými modely některé z desítek tamních automobilek. A to by pro zásadní sektor evropské ekonomiky bylo smrtící.

Vyšší marže mají přednost

Doposud se evropské automobilky v oblasti elektromobility řídily jinou strategií. Od začátku vsadila většina z nich na výrobu velkých SUV a luxusních elektromobilů s cenou, která se dostala pod milionovou hranici jen výjimečně. Pořízení auta na baterku si tak dosud mohli dovolit především firmy a movitější řidiči, případně zarytí fanoušci elektromobility.

Vysvětlení, proč si evropští výrobci vybrali zrovna tuto cestu, je poměrně jednoduché. Přechod na novou technologii vyžaduje obrovské, mnohamiliardové investice a prodej větších aut se více vyplácí. „Vývoj a výroba malého vozidla stojí velmi podobné peníze jako vozidlo o třídu, či dokonce dvě větší. Přitom zisk z jeho prodeje je znatelně nižší,“ vysvětluje mluvčí Sdružení automobilového průmyslu Tomáš Jungwirth.

Evropské automobilky se dosud zaměřovaly na SUV a luxusnější vozy. Aby obstály před čínskou konkurencí, musí tuto strategii změnit a dodat levná auta.

Strategie relativně fungovala a prodeje elektromobilů v západní Evropě stabilně rostly o desítky procent ročně. Loni počet registrací nových vozů na baterii stoupl na více než 1,5 milionu, meziročně o 37 procent více, a podíl na celkových prodejích byl už téměř 15procentní.

Zároveň se ale už minulý rok začalo ukazovat, že cesta výroby prémiových vozů má také své slabiny. Jednak vyšlo najevo, že ani v tomto segmentu nejsou místní automobilky úplně konkurenceschopné. Americká Tesla zaútočila na evropský trh masivními slevami a i díky ceně jen mírně přes milion korun se její Model Y s více než 250 tisíci prodanými vozy stal nejen nejprodávanějším elektromobilem v Evropě, ale dokonce nejžádanějším autem vůbec.

Zároveň se na trhu začaly objevovat první vlaštovky čínského exportu a ukázalo se, že dokážou nabídnout velmi slušnou kvalitu za zajímavé peníze. Přestože asijské automobilky do Evropy přišly s vyššími cenami, než za jaké stejné modely nabízejí doma, i tak byly o čtvrtinu až třetinu levnější než auta evropská. Například SUV značky BYD Atto vyjde v Maďarsku v přepočtu na 900 tisíc korun. Srovnatelná Škoda Enyaq stojí skoro o 350 tisíc více.

Třetí zásadní příčinou pro změnu strategie byly předpovědi pro letošní rok, které hovoří o výrazném zpomalení tempa růstu evropské poptávky po elektromobilech. Například podle výpočtů analytiků agentury Bloomberg má být v roce 2024 nejnižší za posledních pět let. Evropské automobilky si přitom takové zpomalení nemohou dovolit. Kvůli stále přísnějším emisím potřebují prodávat co nejvíce elektromobilů, aby srazily celkové emise flotily prodaných vozů. Za nesplnění limitů jim hrozí masivní pokuty v řádu až miliard eur. Levná auta mohou být řešením.