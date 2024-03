České zdravotnictví letos skončí v mírném deficitu. „Dostává se na své limity,“ říká Tomáš Kolář, šéf skupiny Linet, předního světového výrobce zdravotnických lůžek. „Jestliže se v příštím roce počítá se schodkem 30 miliard, jsou to vlastně peníze, které budou chybět třeba na vybudování několika kilometrů dálnic. My jen žádáme, aby se zdravotnictví začalo chovat jako fungující firma: hledá rezervy uvnitř, nasazuje nové nástroje, nedělá to, co nepřináší hodnotu. To stát neumí,“ říká muž, jenž zároveň působí v několika profesních zdravotnických organizacích či v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Před 13 lety jste přesunuli sídlo Linet Group do Nizozemska. Co vám to přineslo?

Linet Group vlastní z poloviny Češi a z poloviny Němci. Je dobré si uvědomit, co se dělo v roce 2010, kdy jsme začali o přesunu sídla diskutovat. Zapomíná se, že v té době v Česku řádila konkurzní mafie. Tehdy se opravdu stávalo, že někdo ukradl firmu přímo pod nosem majitele a ten se pak nedovolal spravedlnosti. Takhle například majitel Brano Group Pavel Juříček přišel o společnost Mora. Když jsme diskutovali s našimi německými partnery o sídle společného holdingu, mít ho v Česku tehdy skutečně neznělo moc dobře, pro ně bylo Česko neakceptovatelné. Pro nás zase Německo. Uvažovali jsme například o Rakousku nebo Švýcarsku. Pro obě strany bylo podstatné, aby v dané zemi panovala silná ochrana investic. Proto padla volba na Nizozemsko.

Většina veřejnosti vnímá, že se to dělá kvůli daním. Firmy zase argumentují stabilním právním prostředím. Takže: hrály daňové výhody roli ve vašem případě?

Legrační je, jak si většina lidí myslí, že pokud má Linet Group sídlo v Nizozemsku, platí tam většinu daní. To není pravda. Naprostou většinu – přes 90 procent – daníme tady. Bludy, které se neustále ve veřejném prostoru objevují, se prostě musí vysvětlit. Není to věc daní a dividend, ale hlavně stability právního a podnikatelského prostředí. Každá země se snaží vytvářet atraktivní podmínky pro investory. Například financování bylo pro nás tehdy výhodnější v Belgii, takže cash pooling, tedy financování dceřiných společností z jednoho místa, jsme řešili právě tam. Belgie tehdy umožňovala odečitatelné úroky ze základu daně. Úvaha, že jsme si vybrali Nizozemsko kvůli daním, proto nesedí. Samozřejmě že spousta českých firem je tam i kvůli nim, ale to je skutečně jen jeden z mnoha důvodů. Nizozemsko je navíc zvyklé na to, že tam sídlí spousta firem. Založíte ji tam jednoduše a máte tam všechny auditorské firmy, které jsou zběhlé v práci v mezinárodním prostředí.

Zlepšila se od té doby situace v Česku?

Bezpochyby.

Na burzu půjde Linet Group ve chvíli, kdy bude mít obrat kolem půl miliardy eur a EBITDA bude nad 80 milionů eur.

Zakladatel Linetu Zbyněk Frolík v roce 2021 řekl, že firma by mohla do pěti let jít na burzu. Platí to stále?

Na burzu půjdeme ve chvíli, kdy náš obrat bude kolem půl miliardy eur a EBITDA nad 80 milionů eur. To nám doporučují investiční bankéři, protože pak firma začíná být zajímavá i pro velké hráče, jako jsou například mezinárodní fondy.

Jak daleko jste dnes od dosažení těchto ukazatelů?

Náš finanční rok končí až za měsíc. EBITDA bude dosahovat někam k 60 milionům eur. V dnešní době je ale těžké říct, jestli budeme na burzu připraveni už za dva roky. Zbyněk Frolík to řekl v roce 2021, kdy nikdo nevěděl, co se ve světě stane. Přišla ruská invaze na Ukrajinu, byla tu energetická krize, dramatický nárůst cen surovin. Těch věcí se děje hrozně moc. Na druhou stranu si myslím, že přiblížit se za dva roky k obratu půl miliardy a překročit těch 80 milionů eur zisku možné je. Teprve až toho dosáhneme a uvidíme, že je situace stabilní a můžeme vývoj ekonomiky nějak předvídat, IPO začneme připravovat. Nejhorší by bylo začít s přípravou ve chvíli, kdy panuje nejistota jako dnes.

Kdybyste šli na burzu, uvažovali byste alespoň v rámci duálního listingu i o pražské?

Tohle je spíš otázka na akcionáře. Myslím, že přijde podobná diskuse mezi nimi jako ohledně sídla. Podle mého nebude jen o smyslu přidané hodnoty úpisu, respektive o tom, co to přinese akcionářům, ale opět tam budou hrát roli emoce. Tedy proč Praha, a ne třeba Frankfurt, Amsterdam či Londýn. Nemyslím si, že se budou rozhodovat jen podle toho, co vychází ekonomicky nejlépe.

Dodáváte zdravotní lůžka, další zdravotní nábytek a služby do 120 zemí. Je ještě nějaký velký trh, který vám chybí?

Je jich ještě o něco víc a z velkých nám dnes chybí především Čína a Japonsko. U každého je to z jiného důvodu. Ne, že bychom tam nic nevyvezli, ale na jejich velikost je toho málo.

V čem je problém?

V Číně za to může její ochranářská politika domácích výrobců. Pokud se chcete registrovat jako dovozce medicínského zařízení, získat registraci trvá tři roky. V Japonsku je to dáno velkými kulturními rozdíly, které se evropským a americkým firmám jen obtížně daří překonávat.