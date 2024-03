Generativní umělá inteligence není ten další velký technologický průlom, na který lidstvo čekalo. Nevím, jestli se tohle smí říkat nahlas, ale než se rozhoří digitální hranice, abych na ní mohl být jako technologický heretik upálen, pokusím se vysvětlit, z čeho toto v současnosti pobuřující tvrzení pramení.

Umělá inteligence neboli AI je bezesporu užitečná a důležitá, s velkým potenciálem. Za hlavní milníky však bývají považovány technologie, které umožňují rozvoj celé společnosti. A ty se v moderní historii objevují ve čtrnáctiletých intervalech. Komerčně úspěšný sálový počítač přišel v roce 1954, první mikročip v roce 1968. Počátek rozšiřování osobních počítačů do domácností nastal v roce 1982. V roce 1996 začala stavba prvních optických sítí a internet expandoval do světa. Mobilní internet ho následoval v roce 2010. Touto optikou nás tedy další zásadní technologie čeká letos, kdežto ChatGPT přišel už loni.

Co by to mohlo být, se můžeme dohadovat. Mým favoritem jsou kvantové počítače. Výzkumníci na nich pracují již hezkou řádku let a podle statistik slavného Massachusettského technologického institutu se jejich výpočetní schopnosti jen za posledních deset let zvýšily 64krát.