Vedle snahy snižovat nové emise skleníkových plynů roste také trh s jejich aktivním odčerpáváním z atmosféry. To má dnes často podobu zalesňování nevyužité krajiny. Stromy samy ale jen těžko pohltí dostatečné množství CO 2 , aby zabránily výraznému oteplení planety. Klíčovou roli by mohlo nakonec sehrát zachycení uhlíku z atmosféry skrze technická zařízení. Nebude nás to ale stát moc peněz?

Technicky je téměř nemožné snížit produkci nových emisí tak, abychom zabránili velkému oteplení. Proto na scénu přichází jejich zatím menší bráška, a to uhlíkové off‑sety, které umožňují vypustit „špindírovi“ tolik emisí, kolik je schopen někdo jiný ušetřit nebo vysát z atmosféry.