Hodnota společnosti Nvidia, vyrábějící čipy, minulý týden vystoupala na chvíli nad dva biliony dolarů. Tahle suma je samozřejmě těžko představitelná. Pro lepší představu: Nvidia je v současnosti cennější než všichni američtí těžaři ropy dohromady. Nebo ještě jinak: její hodnota je vyšší než HDP Kanady. Jen za letošní rok její akcie vyskočily o 64 procent, od začátku loňského roku dokonce bezmála o 440 procent.

Za úspěchem firmy stojí sílící poptávka po jejích čipech používaných při výpočtech pro umělou inteligenci. Používají je téměř všichni hráči na poli generativní umělé inteligence od společnosti OpenAI, která na trh uvedla chatbota ChatGPT, až po Google. Díky tomu mohla Nvidia reportovat, že ve čtvrtém kvartálu zvýšila čistý zisk o 769 procent.

Akcionáři jsou nadšení a neplatí to jen pro ty, kteří drží akcie Nvidie. Spolu s ní letí v posledních měsících nahoru i celý americký akciový trh. Základní otázka, kterou si všichni kladou, přirozeně zní: Jak dlouho tahle jízda ještě vydrží? Pro Nvidii je pozitivní, že poptávka po čipech by měla nadále růst. Technologická výzkumná společnost Gartner předpokládá, že celosvětové výdaje na software pro umělou inteligenci vzrostou ze 124 miliard dolarů v roce 2022 na 297 miliard dolarů v roce 2027. Negativní zprávou jsou naopak omezení, která USA zavedly v loňském roce na vývoz pokročilých čipů s umělou inteligencí do Číny a která se dotkla některých produktů Nvidie. Kdyby se přiškrtil přístup firmy na obrovský a rychle rostoucí čínský trh, byl by to problém.

Pro lidi s averzí k velkému riziku, jako jsem třeba já, je pak varující jedna statistika: Nvidii trvalo 24 let, než její hodnota dosáhla jednoho bilionu, a následně jen osm měsíců, než se vyšplhala na biliony dva. Když jde něco takhle rychle vzhůru, může to stejně rychle také spadnout.

Přeji pěkné čtení.