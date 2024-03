Podřízeným nikdy nesmíte poskytovat dostatek zdrojů. Právě nedostatek v nich probouzí kreativní myšlení, popisuje jednu ze svých manažerských zásad generální ředitel skupiny RSBC Milan Šlapák. Před rokem nastoupil do RSBC s úkolem revidovat její portfolio aktiv a připravit ji na zahraniční expanzi. Během dvanácti měsíců stanovil základní pilíře, na nichž musí skupina stát, snížil počet zaměstnanců o 15 procent a začal také výrazně měnit firemní kulturu.

„Snažíme se o maximální transparentnost externí i interní komunikace. Dříve si lidé v RSBC nebyli úplně jistí, co se ve firmě děje, jaké jsou její priority a cíle. Když něco takového zaměstnanci nevědí, vyvolává to v nich nejistotu a snižuje loajalitu,“ vysvětluje Šlapák. Že tahle strategie funguje, ukazují podle něj i pravidelná měření spokojenosti zaměstnanců. Ukázalo se, že spokojenost se každé čtvrtletí zlepšovala o dvacet až třicet procent. „Okamžitě se to projevilo na přirozené fluktuaci, která se během dvanácti měsíců snížila z osmnácti procent téměř na deset,“ pochvaluje si Šlapák.

Nedávno to byl rok od vašeho nástupu do RSBC, jak náročné období to bylo?

Extrémně náročné, a musím říct, že i z osobního pohledu to byl jeden z nejobtížnějších roků, jaké jsem ve své kariéře zažil. Pro firmy našeho typu, tedy investiční skupiny, byly mimořádně těžké makroekonomické podmínky. Byly tu vysoké sazby ČNB, vysoká inflace a zároveň konkurenční možnosti investování například do repo fondů, kde máte téměř dvacetičtyřhodinovou likviditu, velmi zajímavý úrok, a to vše bez rizika. Takže z hlediska RSBC to byl rok obtížný, plný změn, ale při zpětném pohledu je třeba říct, že také rok plný pokroku.

Říkáte, že pro vás to byl jeden z nejtěžších roků v pracovní kariéře. Čím to bylo?

Byla to pro mě spousta učení. Přece jen po téměř čtvrtstoletí v GE, jakkoliv jsem v jejím rámci působil v mnoha rolích i zemích, pořád platilo, že šlo o průmyslovou společnost. V oblasti private equity, real estate, investičních fondů a wealth managementu, kde jsem nyní, funguje dynamika řízení i rozhodování poněkud jinak. Nestěžuji si, už při vyjednávání o vstupu do RSBC s jejím majitelem Robertem Schönfeldem jsem říkal, že hledám nějakou novou výzvu a chci vystoupit ze své komfortní zóny. Což se tedy povedlo měrou vrchovatou, sám jsem nečekal, že se ocitnu až tak mimo dosavadní komfortní zónu.

Co si konkrétně představit pod zmíněným vystoupením z komfortní zóny?

Situace, výzvy a projekty, které jsem v GE řešil, se sice v rámci let obměňovaly, ale jejich fundament byl v zásadě stále stejný. Jinak řečeno, i když v GE nastala nějaká nečekaná situace, i tak už jsem měl v hlavě ze 60 až 70 procent její řešení vypracované. V RSBC byla situace jiná, firma pro mě byla nepopsaná kniha, neznal jsem historii a dynamiku minulých rozhodnutí, schopnosti a dovednosti týmů ve firmě, musel jsem se rychle zorientovat v portfoliu firmy, které je opravdu hodně diverzifikované.

Přibral jsem šest kilo, ale nestěžuji si, práce 12 až 14 hodin denně prostě souvisí s transformací společnosti.

Kolik hodin jste denně pracoval, když jste do RSBC přišel?

Řeknu to takhle. Přibral jsem šest kilo a ztratil jsem dvacet procent VO2max, což jak běžci vědí, je hodnota, která definuje maximální množství kyslíku, které tělo dokáže využít během fyzické aktivity. Naštěstí už kila klesají a VO2max se pomalu vrací. Ale nestěžuji si, práce 12 až 14 hodin denně prostě souvisí s transformací společnosti. Člověk by měl do své práce dát buď všechno, nebo ji nedělat vůbec.

Robert Schönfeld vás bezpochyby najal, abyste v rámci RSBC provedl nějaké změny. K jakým jste přistoupil?

Jednou z velkých změn byla revize portfolia. Podívali jsme se na každou firmu z hlediska její aktuální výkonnosti, tedy především tržeb a ziskovosti, a pak z hlediska jejího potenciálu na další růst. Z toho vznikla nová podoba portfolia a vůbec změna přístupu k jeho tvorbě. V minulosti byl tenhle přístup řekněme oportunistický. Viděli jsme nějakou zajímavou firmu s potenciálem, tak jsme ji koupili. Loni jsme tenhle přístup změnili a uvažujeme o investicích více strategicky. Jak nám zapadají do našeho portfolia, zda jsou z oblasti, v níž už se dnes pohybujeme a máme v ní expertizu, zda vidíme nějaké synergie a můžeme třeba dosáhnout nějakých úspor z rozsahu.

Co bylo výsledkem tohoto jiného přístupu?

Řekli jsme si, že RSBC musí stát na několika pilířích. Jedním je logistika s vysokou přidanou hodnotou. Druhým je obranný průmysl. Třetím jsou některé start‑upy, u nichž cítíme potenciál. A pak máme skupinu firem, u kterých se ještě musíme rozhodnout, jestli jsme ten správný strategický vlastník, nebo bude záhodno je prodat někomu, kdo se o ně postará lépe. Nedělali jsme jen analýzu, ale podnikli jsme i další konkrétní kroky. Koupili jsme některé společnosti, abychom posílili již zmíněné pilíře, a zároveň jsme už koncem loňského roku a začátkem letošního naopak některé firmy odprodali.