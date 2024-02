Několik let nerušeně vzkvétající byznys s kontroverzními syntetickými kanabinoidy čekají nepříjemné komplikace. Vláda minulý týden rozhodla o zařazení sloučeniny HHC a některých jejích derivátů na seznam zakázaných návykových látek.

Poté, co krok kabinetu Petra Fialy během několika dní notifikuje Evropská komise, stane se z jointů, sušených květů, gumových medvídků nebo olejů zakázané zboží. Zásoby za až stovky milionů korun se tak prakticky ze dne na den budou muset stahovat z obchodů či prodejních automatů po celé zemi. Za další prodej ještě nedávno zcela legální látky hrozí pokuty a v případě držení „většího než malého množství“ dokonce vězení.

Velký výprodej

Byznys se syntetickými kanabinoidy se v Česku rozjel zhruba před třemi lety. Od té doby rostl o stovky procent ročně, jeho skutečný objem ale můžeme jen odhadovat. Žádné oficiální statistiky – na rozdíl třeba od prodeje alkoholu nebo cigaret – neexistují.

Díky informacím od prodejců nabízí jeden z mála odhadů člen výkonného výboru Českého konopného klastru František Švejda: „Z vlastních odhadů na základě informací, které se podařilo získat, je odhadovaná velikost trhu s těmito látkami v Česku až dvě miliardy korun ročně. Ve srovnání s černým trhem konopí je již zhruba na pětině jeho velikosti.“

Prodejců a různých značek jsou podle něj minimálně desítky, spíš stovky. „Jde de facto o oligopolní trh s několika velkými distributory. Je to lukrativní byznys a přitáhl, s nadsázkou řečeno, novodobé veksláky,“ dodává Švejda.

Dvoumiliardový odhad je přitom stále ještě konzervativní. Například autoři studie o rizicích syntetických kanabinoidů z VŠCHT hovoří o násobcích této částky. „Za rok 2023, podle dostupných informací na základě osobní komunikace s ředitelem prodeje MC Nutraceuticals, největšího světového distributora kanabinoidů, je odhad spotřebovaného objemu HHC na území Česka 700 milionů dolarů (přes 16,5 miliardy korun – pozn. red.). To odpovídá 28 tunám spotřebovaného HHC,“ píše se v analýze.

Se zákazem HHC počítala již novela zákona o návykových látkách. Tu však zablokovali lidovci, nyní nejhlasitější odpůrci HHC.

Zákaz HHC, a to minimálně do přijetí novely zákona o návykových látkách, vyvolal na trhu paniku, a to jak u prodejců, tak u jejich zákazníků. Hrozba stopky pro oblíbenou náhražku marihuany vyvolala velké výprodeje. Spotřebitelé se naopak předzásobují.

Předseda Asociace za bezpečné prodejní automaty Vojtěch Ulman pro agenturu ČTK uvedl, že poptávka po HHC prudce vzrostla. „Prodejci nevědí, co dělat s miliony naskladněných produktů a zavádí velké slevy, protože se bojí kriminalizace vlastnění daného produktu po vstoupení vládního nařízení v platnost,“ tvrdí Ulman.

Další distributoři pak hledají cesty, jak zboží přesměrovat na export. V mnoha zemích, včetně sousedního Německa, totiž zůstávají syntetické kanabinoidy dále legální.

Zákaz není všemocný

Experti z oboru upozorňují, že vládní opatření v boji proti HHC v praxi nemusí být úspěšná. A to jednak kvůli přesunu části prodejců na černý trh a jednak kvůli možnostem zákaz obejít. Vláda totiž na seznam návykových látek přidala jen některé ze syntetických kanabinoidů – vedle HHC také HHC‑O a THC‑P.

Různých derivátů je ale mnohem více, a reálně tak hrozí, že prodejci pouze přejdou na nový sortiment. Například již dnes známý a prodávaný derivát HHC‑P ze seznamu ministerstva zdravotnictví vypadl. Je přitom ještě desetkrát silnější než samotné HHC. „Je možné, že se navíc objeví nové deriváty, i když není jednoduché ani úplně levné je vyrobit,“ myslí si František Švejda. Vláda tak ve skutečnosti místo vyřešení problému může pokulhávat o krok za trhem se syntetickými kanabinoidy.

Na stejné riziko upozorňuje i protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který se odkazuje na stejný problém po zákazu HHC ve Francii. „Tam jsou teď například úspěšné odnože HHC, ale také takzvaný Spice, vyloženě syntetická látka. Už se objevily zprávy o fatálním předávkování, čehož se bojím. U HHC ani THC to nehrozí,“ vysvětluje Vobořil.

Zákaz by tak mohl situaci zhoršit a nové syntetické deriváty způsobit uživatelům těžší zdravotní komplikace, než které se dosud v Česku objevily v souvislosti s HHC. O jaké šlo? „Během roku 2022 bylo konzultováno 10 případů intoxikace, zatímco za rok 2023 bylo zaznamenáno 127 případů. Nejčastěji uváděné příznaky intoxikace HHC zahrnovaly zvracení, tachykardii, spavost, třes a nevolnost,“ tvrdí analýza.

Byznys v šedé zóně

Rozhodnutí vlády na zasedání minulou středu nebylo jednotné. Zatímco ministr zdravotnictví prosazoval nejtvrdší postup, zástupci Pirátů navrhovali mírnější variantu. Místo stopky pro prodej by podle nich stačila regulace, a sice zákaz prodeje potravin s obsahem syntetických kanabinoidů. Jeho dodržování by kontrovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Se svým názorem ale nakonec byli v jasné menšině.

Paradoxem je, že opatření, která by omezila dostupnost HHC a jeho dalších derivátů především pro děti, jsou na stole už více než půl roku. Počítala s nimi novela zákona o návykových látkách. Tu ale například právě lidovci, nyní nejhlasitější zastánci absolutního zákazu HHC, blokovali. K akci je přiměly až množící se případy intoxikovaných dětí.

Na skutečnost, že se obchodníci s HHC pohybují na hraně zákona, upozorňoval už téměř dva roky také Český konopný klastr. „Syntetické kanabinoidy, pokud nezískaly příslušnou autorizaci, by neměly být legálně prodávány jako součást potravin nebo potravinových produktů v Evropské unii. Analogicky je tomu s platným nařízením o tabákových a příbuzných výrobcích,“ vysvětluje František Švejda, člen výkonné rady Českého konopného klastru.

Ministerstvo zdravotnictví nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce se ale brání, že na obchodníky s HHC byly úřady krátké. A to kvůli jednoduché kličce, kterou vy­užívali: prodávané potraviny nebo kuřivo označovali jako sběratelské předměty, které nejsou určené ke konzumaci. „Potravinářská inspekce nemohla jen tak stáhnout HHC bonbony, protože fakticky nejsou potravinou, HHC není v EU jakkoliv ukotveno. Není to ani potravina, ani lék, ani jed! Proto jsme nemohli konat nijak,“ tvrdí na svou obranu ministr zemědělství Marek Výborný.