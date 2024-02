Krajský soud v Českých Budějovicích v předminulém týdnu vyhověl žádosti insolvenční správkyně o povolení prodeje ochranné známky Mladá fronta v elektro­nické aukci. Mělo by k ní dojít v březnu. Prodej značky by mohl udělat definitivní tečku za letitou pří mezi jejím vlastníkem, vydavatelstvím Mladá fronta, a mediální skupinou Mafra. Zatím poslední dějství se odehrálo v roce 2018. Tehdy Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, jímž byla ochranná známka Mladá fronta Dnes, patřící skupině Mafra, prohlášena za od počátku neplatnou kvůli údajné klamavosti a riziku záměny s dřívější ochrannou známkou Mladá fronta.

Každý návrat sporu, který se táhne již téměř 20 let, vzbudí zájem o ochranné známky jako takové. Navzdory jejich významu některé společnosti ochranu stále podceňují. „Nezřídka se například stává, že se společnost mnoho let snaží dostat svou značku do povědomí široké veřejnosti a vybudovat jí určité renomé, jenže po pár letech zjistí, že tato značka zasahuje do práv jiné osoby, a je pak nucena ji změnit,“ přibližuje Sylvie Sobolová, partnerka v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík a Ekonom Legal Garant pro právo duševního vlastnictví. Nutnost absolvovat proces budování značky znovu znamená finanční náklady navíc.

Investoři si mohou klást podmínky

Vedle nedostatečné aktivity v ochraně označení a značek se oslovení odborníci často setkávají s nevyřešenou otázkou práv duševního vlastnictví ve firemních smlouvách s externími tvůrci autorských děl (právo IP z anglického intellectual property). „Zejména co se týče spolupráce s vývojáři, tvůrci webových stránek, dodavateli marketingových služeb či grafiky, častokrát ve smlouvách chybí úprava rozsahu práv k jejich výstupům nebo byla smlouva uzavřena pouze ústně. Zákon přitom požaduje pro získání výhradní licence písemnou formu,“ přibližuje Barbora Blaškovičová, odbornice na právo duševního vlastnictví z advokátní kanceláře Sedlakova Legal.