V knize The Power of Human od profesora managementu Adama Waytze je příběh o muži, který se přistěhoval do Spojených států a brzy uvěřil, že slovo „zaneprázdněný“ (anglicky „busy“) znamená „dobrý“, protože když se lidí zeptal: „Jak se máte?“, takřka vždy mu odpověděli: „Zaneprázdněně.“ Nora Rosendahlová, provozní ředitelka společnosti Hintsa, která se zabývá výkonnostním koučováním, zjistila totéž, když provedla malý sociální experiment a po dobu jednoho týdne dokumentovala odpovědi na otázku „Jak se máte?“. Podle jejího odhadu téměř osm z deseti lidí odpovědělo: „Zaneprázdněně.“

Že naše dny jsou stále nabitější prací, potvrzují akademické výzkumy. Analýza údajů agentury Gallup, kterou uskutečnila Ashley Whillansová z Harvard Business School, například zjistila, že procento zaměstnaných Američanů, kteří uvádějí, že „nikdy nemají dost času“, vzrostlo ze 70 procent v roce 2011 na 80 procent v roce 2018. Příčin nárůstu časové chudoby, jak tento fenomén označují sociologové, je mnoho a jsou různorodé. Jedním ze zásadních je fakt, že zaneprázdněnost se stala symbolem statusu. Zatímco dříve byl symbolem úspěchu a bohatství dostatek volného času, v posledních dekádách se to zcela obrátilo. Dnešní úspěšný člověk se pozná podle toho, že „nestíhá“. Jak ostatně říká Gordon Gekko ve filmu Wall Street: „Oběd je pro slabochy.“