Vzkaz pro zaměstnance, uložený státem mezi řádky do konsolidačního balíčku, je jasný: „Dáváme od vás ruce pryč.“ Nic jiného totiž omezení podmínek pro plnohodnotné využívání zaměstnaneckých benefitů neznamená. Stát se zříká odpovědnosti a péči o zaměstnance nechává na samotných zaměstnavatelích. Možná že to ale nebude tak zlé. Vypadá to, že se díky tomu ukáže, kterým společnostem a organizacím na zaměstnancích opravdu záleží a které si na to jen hrály.

Je to nová příležitost. Pro zaměstnavatele, kteří se aktivně starají o své lidi a váží si jich. Pro zaměstnavatele, kteří jsou schopni poskytnout kvalitní benefity a takové podmínky, jaké nejenže motivují zaměstnance, ale také přispívají k jejich zdraví, spokojenosti nebo pracovní efektivitě.