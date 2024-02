Náš zákazník je chytrý. Věta, kterou zpravidla použije osoba, jež se má vyjádřit k návrhu kampaně, s jejíž podobou nesouzní. Povětšinou proto, že je na její vkus trochu moc odlehčená, příliš zjednodušuje nebo se – chraň bůh – pokouší být vtipná. A taky věta, která stojí u většiny neúspěšných kampaní.

Po jejím vyslovení obvykle následuje kolečko úprav a feedbacků, popřípadě úprav feedbacků a feedbacků na úpravy. V něm se přetlačuje autor kampaně s tím, kdo ji zadal. Jeden chce zachovat cool faktor, druhý chce nahradit vtípky tvrdými fakty. Salámovou metodou vznikne nemastný výtvor, zpravidla konstruovaný kolem torza původní myšlenky, vyfutrovaný sice konkrétními, nicméně nezajímavými fakty.

Jde o střet lidí, kteří umí produkt vyrobit, s lidmi, kteří ho umí prodat. Lidí, kteří vědí, že u houpačky, kterou vyrábějí, je klíčové, jaká jsou v ní ložiska (a že nejlepší jsou U‑437), s lidmi, kteří vědí, že drtivou většinu zákazníků zajímá něco jiného.

Je to přirozené a nevyhnutelné ve světě, kde si vybíráme, čím se budeme živit, podle toho, co nás baví. A taky to je pro obě strany frustrující a stojí to dost času i peněz.

Aby bylo jasno. Tento text nemá být obhajobou přístupu „Zákazník je debil, zajímá ho jen cena“. Ten je zhoubný, degraduje nejen marketing, ale také ničí trh a odnaučuje lidi myslet. Je neobhajitelný a v principu i neefektivní. Lidé jsou totiž debilní méně často, než by se při zběžném pohledu na populaci mohlo zdát.