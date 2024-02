Influencerům propagujícím na sociálních sítích finanční produkty mohou v EU hrozit vysoké pokuty, nebo dokonce trestní stíhání. Finanční influenceři, známí také jako finfluenceři, musí oddělovat fakta od názorů a zveřejňovat svůj vlastní zájem na tom, co prodávají – i když jde o netechnické nebo nepřímé rady, uvádí se v prohlášení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Nedodržení těchto požadavků nebo obchodování s důvěrnými informacemi může podle ESMA vést k pokutám až do výše pěti milionů eur nebo k trestním sankcím.

Podle studie Swiss Finance Institute 56 procent finančních influencerů dává investorům tipy, jejichž následování vede k horší výkonnosti, než jakou vykazuje celý trh.

Finfluenceři se v posledních letech stali oblíbeným zdrojem informací z finančního světa především pro mladé lidi. Z velké části i díky tomu, že jsou schopni složité informace podávat zábavnou formou. Nedávná zpráva společnosti CreditCards.com například ukazuje, že příslušníci generace Z (tedy lidé narození od poloviny 90. let 20. století do roku 2010) vyhledávají finanční rady na sociálních sítích téměř pětkrát častěji než dospělí ve věku 40 let a starší.

Britský úřad Financial Conduct Authority v roce 2021 zase zjistil, že 54 procent nových investorů ve věku 18 až 34 let použilo sociální média jako zdrojový materiál při vyhledávání informací o investování, přičemž 17 procent z nich využilo právě influencery ze sociálních médií. Velmi populární jsou například finanční rady udělované uživateli na čínské sociální síti TikTok. Pod hashtagem #FinTok mají videa téhle komunity finfluencerů zatím více než 4,7 miliardy zhlédnutí.

Investoři, kteří se těmito radami řídí, jdou ale často do velkého rizika. Někteří finfluenceři totiž vydělávají například na sdílení sponzorovaných příspěvků a na poplatcích od poskytovatelů finančních služeb, které ve svých videích doporučují. Ne vždy je přitom jasné, kdy jim za tvorbu obsahu zaplatila značka a kdy jde o jejich autentické doporučení.

Podle nedávného zjištění světové asociace investičních odborníků CFA Institute nezveřejňuje kompletní informace o sponzorovaném obsahu, který publikují na svých platformách, více než 27 procent finfluencerů. CFA Institute k tomu došel na základě analýzy obsahu na TikToku, YouTube a Instagramu na klíčových trzích, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie, Německo a Nizozemsko.

Další potíží je, že mnozí z těchto samozvaných expertů sice o investicích dokážou informovat zábavně, nemají ale žádnou odbornou kvalifikaci v oblasti finančního poradenství. Přesto někdy doporučují rizikové chování a nabízejí konkrétní rady. Někteří také, ať již úmyslně, či neúmyslně, propagují dokonce podvody.

Zdrcující výsledky kvality jejich doporučení nedávno přinesla studie Swiss Finance Institute. Ta vycházela ze vzorku asi 29 tisíc finfluencerů na platformě StockTwits, přičemž zjistila, že hodnotné rady v oblasti investování jich dává méně než třetina. Alarmující je pak zjištění, že 56 procent finančních influencerů dává investorům tipy, jejichž následování vede k horší výkonnosti, než jakou vykazuje celý trh.

Znepokojující je navíc fakt, že mezi nejpopulárnější účty patří právě ty, na nichž se objevují rady a tipy, které vedou k dosahování výsledků pod výkonností trhu. Těmi nejméně populárními jsou pak zase paradoxně účty s myšlenkami, jejichž následování vede k nadvýkonnosti.