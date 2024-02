Některé hotelové hosty čeká v jejich apartmá košík s ovocem nebo třeba lahev vína. Jiní objeví trojici živých tučňáků, které si jejich cestovní agent na odpoledne vypůjčil ze zoo. Právě takové překvapení připravil zakladatel luxusní cestovní společnosti Element Lifestyle Michael Albanese pro svého klienta, jehož přítelkyně byla posedlá tučňáky. V jiném případě zajistila Element Lifestyle klíč od Sixtinské kaple, takže šestičlenná newyorská rodina mohla otevřít dveře a vychutnat si Michelangelovo úžasné dílo sama – tento zážitek stál zhruba 75 tisíc dolarů.

Jak tyto příklady ukazují, ve světě luxusních cestovek není takřka nic nesplnitelné. Cena, kterou si za své služby účtují, tomu ale odpovídá. Deník Wall Street Journal (WSJ) přinesl nedávno příběh cestovního agenta Ricarda Arauja, jehož společnost Ariodante organizuje zážitkové dovolené pro nejbohatší lidi světa. Za zprostředkování jedné dovolené klienti Ariodante zaplatí od 250 tisíc dolarů až po 10 milionů dolarů.

Zájem o luxusní cestovní zážitky navzdory jejich vysoké ceně rok od roku roste. Společnost Grand View Research ve své zprávě uvádí, že velikost globálního trhu luxusního cestování v roce 2022 činila 1,4 bilionu dolarů, a předpokládá se, že do roku 2032 dosáhne velikosti 3,3 bilionu, přičemž v letech 2023 až 2032 poroste tempem 8,4 procenta ročně.

Ty nejpropracovanější výlety mohou u cestovky Based on a True Story snadno dosáhnout ceny 10 milionů dolarů – což se blíží rozpočtu nezávislého filmu.

Svět, kde skoro nic není nemožné

Zkušenosti českých luxusních cestovních kanceláří ukazují, že poptávka po exkluzivních zážitcích z cest roste i mezi nejbohatšími Čechy. „Zájem o cestování, které někdo připraví do posledního detailu na míru, v posledních letech stoupá o desítky procent ročně. Velký nárůst přišel po konci pandemie, kdy si lidé uvědomili, že už nechtějí čekat na někdy, ale splnit si svá přání nyní,“ říká travel designér cestovní kanceláře EliteVoyage Matouš Grund. Jak dodává, za leden 2024 registrují v EliteVoyage meziroční nárůst poptávek o třicet procent. Zhruba stejnou měrou rostly meziročně i tržby firmy v loňském roce, když se vyšplhaly nad 320 milionů korun.

Mezi nejoblíbenější destinace movitých Čechů patří podle Grunda třeba Maledivy, Dubaj, Spojené státy, země ve Středomoří nebo Rakousko. Přičemž i Češi jsou schopni za zážitek zaplatit vysoké sumy. Jedna rodina tak například utratila za třítýdenní poznávací dovolenou v USA 20 milionů korun. V jiném případě si skupina osmi přátel vyrazila na desetidenní výlet tryskáčem do Kanady a na Aljašku. „Za akci, kde zažili pozorování medvědů, rybaření a pozorování velryb, zaplatili 12 milionů korun,“ říká Grund.

Za své peníze pak ale samozřejmě čekají odpovídající služby, což potvrzuje i chief marketing office v cestovní kanceláři Exclusive Tours Petra Foktová. „Naši klienti jsou často zkušení cestovatelé, kteří od nás očekávají perfektní přípravu každého detailu své cesty.“ Jak říká, kromě „klasických“ exotických dovolených připravují třeba poznávací dovolené v Patagonii, safari v Africe, expedice na Antarktidu nebo cesty kolem světa. „Také dokážeme zařídit vstupenky na vyprodané sportovní i kulturní akce, zařídit rezervace v nejlepších restauracích a následně třeba klienta dopravit na tuto večeři soukromým letadlem nebo helikoptérou,“ dodává Foktová. V EliteVoyage zase zařizovali třeba návštěvu zákulisí formule 1, vstupenky na novoroční ples Vídeňských filharmoniků nebo setkání s fotbalistou Lionelem Messim. „Občas si klienti dopřejí opravdu netradiční zážitek, během pobytu klientů v Benátkách jsme pro ně například uspořádali slavnostní večeři, během které je obsluhovali číšníci v benátských maskách. V jednom momentu ale začali zpívat slavné árie, byli to totiž najatí operní pěvci,“ říká Grund.

Nezlobte se, atomovou bombu ne

Podobně extravagantní služby nejsou u zahraničních luxusních cestovek žádnou výjimkou. Jednou strávil Araujo deset měsíců plánováním plavby inspirované Homérovou Odysseou, přičemž dostal za úkol sehnat i mořskou pannu, která měla v ten správný moment proplavat kolem soukromé ponorky. Klienta mimochodem tento zážitek včetně pronájmu ponorky přišel na 350 tisíc dolarů, což byla značná část z celkové ceny dovolené, jež dosáhla 2,5 milionu dolarů.

Agentura Based on a True Story zase pro klienta dokáže uspořádat zážitkovou hru v reálných kulisách. Díky vlastnímu tvůrčímu týmu, který zahrnuje bývalé pracovníky filmového průmyslu, umí společnost napsat originální scénáře, postavit jednorázové kulisy a najmout herecké obsazení. Když se k tomu připočtou náklady na soukromá letadla, superjachty a profesionální fotografy, mohou ty nejpropracovanější výlety snadno dosáhnout ceny 10 mi­lionů dolarů – což se blíží rozpočtu nezávislého filmu.

Jeden klient se například mohl vydat hledat poklad do ulic Londýna, přičemž součástí zážitku byli i najatí herci, kteří mu připravovali různá překvapení. Při jiném výletu se herci vžili do rolí koloniálního guvernéra a jeho ženy zapletených do promyšleného spiknutí na Grenadinách. V tomto případě šlo o zážitkovou svatební cestu za 2,5 milionu dolarů, při níž novomanželé při plavbě superjachtou po Karibiku sledovali stopy, aby získali zpět ukradené šperky zmíněného koloniálního guvernéra. Společnost Based on a True Story, která funguje od roku 2005, dokáže každoročně vyprodukovat 12 až 20 podobných výletů.

Občas se ale stane, že požadavek zákazníka zajde příliš daleko i pro společnost, která je zvyklá říkat na všechna přání ano. „Občas nám chodí poptávky, které jsou za hranou etiky, a ty prostě odmítáme. Příkladem může být odstřel chráněného zvířete v Africe,“ říká Grund. Arauchovi se zase jednou ozval ruský klient, jehož velkým snem bylo odpálit jadernou bombu. Jak řekl WSJ, tento požadavek jeho společnost Ariodante zdvořile odmítla.