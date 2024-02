Letos se Česko nejspíš téměř po šedesáti letech zbaví závislosti na ruské ropě z ropovodu Družba. Potřeby zdejších rafinerií pokryje navýšená kapacita Transalpinského ropovodu TAL. Testy Orlen Unipetrolu z konce loňského roku potvrdily, že s přechodem si poradí i rafinerie. Bude však třeba upravit technologie, aby to fabrika na výrobu pohonných hmot zvládla dlouhodobě. „Investice do postupné rekonfigurace budou pokračovat i v dalších letech, celkově nás vyjdou na několik miliard korun,“ říká Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny, která patří od roku 2005 polskému koncernu Orlen a je jediným zpracovatelem ropy v Česku. A také jedním z nejdůležitějších výrobců plastů i vlastníkem největší domácí sítě čerpacích stanic. Wiatrak v rozhovoru vysvětluje, jak to bude se soběstačností Česka v zásobování pohonnými hmotami i jak bude pokračovat „zelenání“ Evropy. Mluví i o konkurenci na trhu čerpacích stanic a plánech skupiny v elektromobilitě a vodíku.

Bude v Česku nadále dostatek benzinu i nafty?

Nebojím se, že by pohonné hmoty měly v Česku chybět. A s tím, jak se blíží termín, kdy má český stát a správce ropovodů Mero zprovoznit navýšenou kapacitu ropovodu TAL, což je konec roku 2024, jsem si jistější. Projekt umožní zrychlit transport ropy v ropovodu, který propojuje přístav v Terstu se středoevropskými zeměmi. Navýšená kapacita, zhruba čtyři miliony tun ročně, bude určena pro Česko, což umožní stoprocentně nahradit využívání ruské ropy.

Na konci loňského roku jste dělali v litvínovské rafinerii testy, které měly ověřit, zda dokážete zpracovávat i „neruskou“ ropu. Jak dopadly?

V Litvínově jsme ruskou ropu zpracovávali od roku 1965, rafinerie na ni byla stavěná. Nyní jsme poprvé v historii necelé čtyři týdny provozovali tuto rafinerii bez kapky ruské ropy. Používali jsme směs rop z Iráku a Guyany. A výsledky testu ukázaly, že rafinerie bude fungovat i bez ruské ropy, jejíž podíl se v Česku během podzimu pohyboval v průměru obou našich rafinerií mezi 40 a 50 procenty. Víme, co máme udělat. V dubnu spustíme plánovanou periodickou odstávku a během ní přijdou základní opravy a investice, abychom mohli provozovat rafinerii bez ruské ropy dlouhodobě.

Jaké investice do úpravy technologie musíte udělat a na kolik vyjdou?

Nutných opatření je celá řada. Jedním z klíčových bude přenastavení výrobních technologií tak, abychom dokázali lépe zpracovávat vyšší obsah síry, který je ve směsích nahrazujících ruskou ropu. Během dubnové odstávky vynaložíme dvě až tři miliardy korun, ale děláme během ní také jiné práce, nejde jen o úpravu technologií na nahrazení ruské ropy. Investice do postupné rekonfigurace budou pokračovat i v dalších letech, celkově nás vyjdou na několik miliard korun.

JSME SCHOPNI ZPRACOVAT RŮZNÉ SMĚSI ROPY

Dosud do Česka teče ropa ze dvou směrů – vedle ropovodu TAL nadále funguje i Družba, která propojuje Rusko se středoevropskými zeměmi. Nepředstavuje sázka výhradně na rozšířený TAL bezpečnostní nebo strategické riziko?

Vždy je lepší mít několik možností, ale každé dodatečné řešení představuje náklady navíc. Teď je klíčové se soustředit na to, co je nejdůležitější: zprovoznit rozšířený TAL. Pak se stát může zamyslet, co ještě udělat. Asi není správně dělat všechno najednou. Nicméně, ropovodem Družba by třeba jednou mohla téct ukrajinská ropa místo ruské. Z byznysového pohledu dává smysl mít ropovodem přímé spojení s místem, kde se ropa se těží. Bude to vždy levnější než ropu nakoupit, transportovat tankerem a nakonec ropovodem.

Mohla by nová situace zdražit vaši produkci, promítnete to do konečných cen?

Bezprostředně po začátku války na Ukrajině jsme státu nabídli, že se na nákladech, které s tím jsou spojené, budeme z poloviny podílet. V Meru se nakonec rozhodli, že celou investici zafinancují sami. Nyní společně diskutujeme, jak vysoký bude tarif, podle kterého budeme za přepravu ropy platit. A naše nabídka, aby se 50 procent ceny spojené s investicí do vyšší kapacity přeneslo do tohoto tarifu, je stále na stole. Vyšší tarif pochopitelně znamená vyšší náklady. Ale to neznamená, že každý náklad jsme schopni promítnout do ceny. Konečnou cenu ovlivňuje trh a na něm v celoevropském – a dokonce i celosvětovém – měřítku panují velmi konkurenční podmínky. Loni například Čepro nakoupilo naftu v USA a dodalo ji na český trh. Trhu se tedy musíme přizpůsobit, ale pochopitelně nikdy nechceme prodávat pod našimi náklady.

Jaké jsou aktuálně rafinérské marže?

Před válkou na Ukrajině byly velmi nízké, skoro záporné. Po jejím vypuknutí najednou chyběla všude paliva, která se předtím dodávala z Ruska, z Běloruska nebo z Ukrajiny. A podobně jako ceny energií i poptávka a rafinérská marže u pohonných hmot šly nahoru. Ale teď už jde marže nějakou dobu zase výrazně dolů a do budoucna se zřejmě vrátí k tomu, co jsme znali před válkou. I fakt, že nahrazujeme ruskou ropu, na to má důležitý vliv. Znamená pro nás vyšší náklady, které naši marži snižují.