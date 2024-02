Vraťme se zpátky v čase, do roku 2008. Britský novinář a znalec východní Evropy Edward Lucas vydal začátkem toho roku knihu s názvem Nová studená válka (New Cold War). Popisoval v ní, jak se Rusko za skoro osm let vlády Vladimira Putina změnilo. Že už to není země, která se snaží dostat z ekonomických problémů a nepředstavuje pro nikoho velkou hrozbu.

Naopak, s Putinem v roce 2000 nastoupila touha pomstít se za prohranou studenou válku, vrátila se nenávist k Západu a do popředí se prodrala snaha být znovu obávanou velmocí, která si respekt vynucuje silou.

Tak to vnímal Lucas. Jeho knihu přijali někteří jeho kolegové s pochybnostmi. Označovali ho za alarmistu, který „zamrzl“ v době studené války se Sovětským svazem a není schopen v pohledu na Rusko odložit už staré a nefunkční ideologické brýle. Lucasova kniha se ale ukázala být prorockou.

My teď vidíme vše, co se za šestnáct let od jejího prvního vydání stalo, ale vlastně se to ukázalo už tehdy, v dubnu 2008 na summitu Severoatlantické aliance. Konal se v Bukurešti, v obrovském bývalém prezidentském paláci, který tu zůstal jako připomínka megalomanství komunistického diktátora Nicolaea Ceaucescua.

Prosadit svou proti Západu

Za tyto zdi přijel jednat jako host také Putin, v té době ruský premiér. Bukurešťský summit je památný v tom, že Putin tehdy v rozčilení nad návrhy přijmout do NATO Ukrajinu a Gruzii poprvé veřejně promluvil o možnosti zničení Ukrajiny. Americkému prezidentovi Georgi Bushovi řekl, aby si uvědomil, že je to umělý stát a že za určitých okolností nemusí existovat.