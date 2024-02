Na půdě Poslanecké sněmovny je v těchto dnech ve třetím čtení projednáván nový zákon o zbraních a střelivu, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2026. Zákon má přinést dílčí změny. Jednou z nich je zkrácení obecné doby platnosti lékařského posudku ověřujícího zdravotní způsobilost držitele zbrojního oprávnění, a to z deseti na pět let. Nově předpis počítá například s tím, že podnikatelé v oboru zbraní a střeliva budou mít oznamovací povinnost v případech podezřelého nákupu zbraní či střeliva. Kritéria podezřelosti z návrhu ovšem nevyplývají.

Legislativní proces tradičně provázejí spory a výměny názorů mezi zastánci liberálního pojetí zbraňové legislativy a těmi, kdo požadují její zpřísnění. Poslední pozměňovací návrh z poloviny ledna podaný skupinou opozičních poslanců například požaduje, aby nový zákon začal platit o rok dřív. Debata se neomezuje pouze na zákonodárce, zapojuje se do ní i širší odborná a laická veřejnost.

Téma regulace držení a používání palných zbraní není takto polarizující pouze v posledních letech. Vyhrocené debaty doprovázely i první právní předpisy z předhabsburského období, od jejichž vydání uplynulo půl tisíciletí.

Zřízení o ručnicích na pozadí selských bouří

Na přelomu 15. a 16. století se zákonodárce k problematice palných zbraní, označovaných tehdy především jako ručnice, stavěl s nekompromisní odmítavostí. První kodifikace českého zemského práva platná na našem území, Zemské zřízení království českého (známé spíše jako Vladislavské zřízení zemské dle krále Vladislava II. Jagellonského) z roku 1500, obsahovala ustanovení, podle kterého sedláci nesměli využívat ručnice při výkonu myslivosti.

Dle komentované edice dokumentů od autorské dvojice Petr Kreuz – Ivan Martinovský nazvané Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny navázalo na prvotní úpravu z roku 1500 sněmovní usnesení z roku 1510, které zakotvilo zákaz veřejného nošení dlouhých i krátkých ručnic. Klíčovou právní úpravu představovalo až Zřízení o ručnicích vydané jako doplněk Vladislavského zřízení zemského přesně před pěti sty lety, v roce 1524. Regulace ve dvaadvaceti článcích významně omezovala možnost využívání palných zbraní.