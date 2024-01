Je to skoro až k vzteku. Přestože částky na výplatních páskách v posledních dvou letech většině zaměstnanců nemálo vzrostly, v průměru takřka o osm procent za rok, kupní síla jejich peněženek se kvůli vysoké inflaci vrátila na úroveň roku 2017. Letos by se to konečně mohlo změnit. Mzdy mají podle odborníků v průměru růst kolem pěti procent. Je to sice pomalejší tempo než v předchozích letech, předpokládaný růst cen ovšem pravděpodobně předčí.

Týdeník Ekonom prozkoumal, ve kterých odvětvích může odměňování růst nejrychleji, jak se české firmy chystají nabírat a na kterých pozicích uvnitř podniku si lidé polepší nejvíc.

Ne všichni na tom budou stejně. Mzdový průzkum personálně poradenské společnosti Hays dokonce naznačuje, že i při růstu průměrných mezd mohou výdělky mnoha odborníků po předchozím vzestupu stagnovat. Podle šéfky Hays pro Česko Agnieszky Pietrasikové totiž mohou firmy zvyšování mezd brzdit kvůli mnoha dalším nutným investicím, ať už procesním nebo technologickým. Budou se také snažit dohnat po náročných letech ztráty.

„Za pomalejším plánovaným růstem mezd může být i vyčkávací taktika firem, zda se jejich ekonomické výhledy potvrdí, či v některých případech snaha vyhnout se případnému propouštění,“ pokračuje Pietrasiková.

Rychlejší růst mezd připouští v případech, kdy náboráři osloví lidi, kteří novou práci aktivně nehledají. Nejsilnější se tento efekt dá podobně jako loni čekat v energetice. „Je to díky pokračujícímu přechodu na udržitelnější zdroje vytápění či generování energie, jako jsou tepelná čerpadla nebo stropní fotovoltaické panely, a díky zisku firem v tomto podsektoru,“ domnívá se šéfka pracovního portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.

Šéf personální agentury Předvýběr.cz František Boudný dodává, že by si mohli polepšit třeba marketingoví profesionálové. „Slabší ekonomika znamená nutnost být více vidět. Naopak IT segment, zvyklý dlouhé roky na tučné výplaty, teď čeká zpomalení jejich růstu, zatímco v průmyslu se bude přidávat víc,“ odhaduje.

Juniorům roste odměňování rychleji

Zjištění z Hays ukazují na to, že právě IT je oborem, kde růst mezd už naráží na své limity. Přidávání peněz bude spíš individuální, u kritických nebo velmi žádaných pozic to může být o osm až 12 procent. Například Java developer si přijde měsíčně na 80 až 140 tisíc korun, specialista kybernetické bezpečnosti na 70 až 115 tisíc korun.