Podle odhadů ministerstva školství mělo loni nastoupit do prvních tříd asi 118 tisíc prvňáků. Vybavit nového školáka, tedy koupit mu batoh, penál, věci na kreslení a další pomůcky, v některých školách i uniformy, vyjde klidně i na tři a půl až šest tisíc korun. Nejdražší položkou je batoh, dělá až polovinu nákladů. Rodiče nejen v Česku rádi sahají do sortimentu společnosti Topgal ze Šternberka u Olomouce, kterou před více než 30 lety založil někdejší učitel fyziky Radek Brynda.

„Na prvním stupni má 40 procent dětí batohy od nás. Na druhém je to kolem 30 procent,“ tvrdí zakladatel a šéf Topgalu. Nezávislá statistika k tomu není, v testu srovnávače Testino do top 10 pronikly tři výrobky Topgalu. Snem majitelů už na začátku podnikání bylo, aby se jeho výrobky staly synonymem pro školní batoh. Od té doby jich firma prodala asi dva miliony.

Od aktovek obloukem k aktovkám

Do roku 1993, kdy s prodejem obuvi a výrobou kožené galanterie Brynda začal, ještě dominovaly českému školství aktovky. Nosily se v ruce. „Jakmile přišel 90. rok, skončil jsem s učitelstvím, šel jsem dělat zedničinu a poté jsem si otevřel obchod s botami. Až pak přišla tahle příležitost. Začal jsem prodávat koženou galanterii a ono to šlo, lidi to chtěli. Pak se mě ptali, jestli nemáme něco pro děti do školy,“ vzpomíná.

V nabídce měl jen aktovky a v hovorech se zákazníky často slyšel, že by se jim víc líbily batohy, a aby měly alespoň dvě oddělené komory. Bryndu to inspirovalo a v roce 1998 firma představila svůj školní batoh.

Od té doby dala na trh množství variant, prodaly se jich tisíce, ale doba se mění, najednou aktovky – tedy batohy se zavíracím víkem – zase přišly do módy. „Po třiceti letech, co jsme celou filozofii měli postavenou na školních batozích, po nás zákazníci chtějí opět i aktovky. Asi 20 procent dětí má je,“ říká šéf.