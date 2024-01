Letos tomu bude čtyřicet let, co přišel na svět Renault Espace. Praotec sedmimístných rodinných přepravníků, zmenšený mikrobus, který hýčkal posádku komfortem osobního auta. Jeho příběh nebyl vždy úplně růžový, ale o to poučnější je pro současnou dobu.

Designér Fergus Pollock myšlenku velkého prostoru nabízel několika automobilkám, které ho odmítly jako podivínský. Stejně skeptické zůstaly, když se nápadu chopil právě Renault. První dvě generace díky tomu neměly konkurenci a prodalo se jich přes půl milionu.

Povzbuzeny tímto úspěchem se do nového žánru pustily i další značky, aby zjistily, že trh je příliš malý. Specifické výrobní postupy stály hodně peněz, ale aut se prodávalo málo a při jejich neatraktivním, účelovém pojetí se musely držet nízko i ceny a marže.

Zabudovaný skleníkový efekt