O lidských osudech rozhodují mnohdy drobné náhody. Kdyby třeba před lety otevřeli ročník školy, na níž chtěla Veronika Brázdilová studovat choreografii lidového tance, kariéra současné viceprezidentky Vodafonu pro byznysové zákazníky by se bývala ubírala úplně jiným směrem. „Vždycky si říkám, jak bylo skvělé, že tehdy ročník neotevřeli. Vůbec nevím, jak já bych se živila. Dokonce si myslím, že bych tam ani nebyla šťastná,“ říká dnes s úsměvem. V rozhovoru jsme si povídali nejen o byznysu, ale třeba i o tom, proč je důležité nepotlačovat v práci emoce.

Vím, že když jste před třemi lety skončila v čele Xeroxu, řekla jste svému headhunterovi, že určitě nechcete pracovat v bankovnictví nebo telekomunikacích. A nakonec jste ve Vodafonu, proč jste si to rozmyslela?

Byly tam dva hlavní důvody. Mám ráda firmy, které mají firemní kulturu postavenou na zodpovědnosti vůči společnosti, zákazníkům a zaměstnancům. A přesně tohle Vodafone splňuje. Zadruhé jsem byla z pozice šéfky Xeroxu docela dlouho v pracovním kontaktu s odcházejícím šéfem Vodafonu Petrem Dvořákem, protože jsme byli jejich dodavatelem. A Petra si neskutečně vážím, takže jsem si velmi dobře uměla představit, že pro něj budu pracovat.

Pracujete více než 20 let v technologických firmách. Jak jste se k téhle kariéře dostala?

Na samotném začátku byla velká náhoda. Původně jsem se chtěla vydat úplně jinou pracovní cestou, toužila jsem studovat choreografii lidového tance. Udělala jsem dokonce i talentové zkoušky, ale můj ročník nakonec neotevřeli. Vystudovala jsem proto Evropský polytechnický institut se zaměřením na ekonomii a zahraniční vztahy. Když potom můj otec otvíral rodinný byznys, čekala jsem, že mě zaměstná. Jenže on mi oznámil, že když jsem jeho dcera, ještě neznamená, že se mnou chce pracovat. Takže jsem se zdravě naštvala a rozhodla se, že mu ukážu. Přihlásila jsem se na inzerát Eurotelu, prvního mobilního operátora v Česku, který hledal obchodního zástupce. O teleko­munikacích a IT jsem nevěděla nic, ale chtěla jsem zkusit, jestli na to mám, a také ukázat tátovi, že to zvládnu i bez něj. A ono se to povedlo, vzali mě, a tak se nastartovala celá moje kariéra. Takže jsem za to tátovo prvotní odmítnutí vlastně ráda.

Dříve digitalizaci řešily primárně velké firmy. Po pandemii covidu už se jí ale musí věnovat i drobní podnikatelé.

Přemýšlela jste někdy nad tím, jak by vypadal váš život, kdybyste studovala choreografii?

Mnohokrát. A vždycky si říkám, jak bylo skvělé, že tehdy ročník neotevřeli. Vůbec nevím, jak já bych se živila. Dokonce si myslím, že bych tam ani nebyla šťastná.