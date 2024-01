Když před 10 lety začalo vedení největšího amerického e‑shopu Amazon plánovat, že bude konkurovat obřím logistickým firmám, řada z nich se této ambici svého zákazníka vysmívala. V poslední době jim ale úsměv na tváři tuhne. Amazon si v průběhu let pořídil sklady, kamiony, založil vlastní leteckou nákladní společnost, pronajímá si námořní lodě, provozuje spedici nebo vyrábí přepravní kontejnery. Především ale v řadě zemí světa sám doručuje balíky a v této oblasti zaznamenal velký milník. Podle listu The Wall Street Journal se stal největší doručovací službou ve Spojených státech, druhém největším trhu e‑commerce po mnohem lidnatější Číně. Amazon na domácí půdě už v roce 2020 překonal podle počtu zásilek giganta expresního doručování FedEx, předloni mírně předstihl i další americkou firmu UPS a loni svůj náskok výrazně zvýšil. Online obchodník odhadl, že dodal do domácností a podniků v zemi kolem 5,9 miliardy zásilek, zatímco UPS minulý rok očekávala, že nepřekročí předloňských 5,3 miliardy.

Amazon je zároveň stále ještě velkým zákazníkem UPS, když tvoří asi 11 procent jeho příjmů. S FedEx se rozešel už v roce 2019 poté, co s ním logistická firma ukončila smlouvu. Jak rostla síla Amazonu, získával u svých dopravců i větší množstevní slevy. Zároveň ale u FedEx snižoval objem zakázek. Expresní firmě pak došla trpělivost, protože se jí tento zákazník přestával vyplácet. Přitom ještě v roce 2016 tehdejší ředitel FedEx Fred Smith považoval představu, že by Amazon mohl být hrozbou pro tohoto předního globálního hráče doručování zásilek, za „fantaskní“.

E‑shop rozjel vlastní logistickou síť zejména proto, aby se vyhnul placení poplatků dopravcům, ušetřil tak náklady na přepravu a mohl lépe konkurovat dalším internetovým obchodníkům, například čínské Alibabě. A také aby se vyhnul chybějící transportní kapacitě během vrcholu nákupní sezony, která nastává každoročně před Vánoci.

Logistika přitom už dávno není pro americký online obchod jen nákladovou položkou. Jako službu ji nabízí i dalším e‑shopům, které přes jeho web prodávají své zboží. To nejen skladuje, balí či třídí, ale také doručuje. Tržby Amazonu z logistických služeb třetím stranám tak předloni dosáhly téměř 118 miliard dolarů, což je skoro čtvrtina celkových výnosů firmy. Podle nedávné zprávy konzultační společnosti SJ Consulting Group se tak Amazon stal největší logistickou společností světa, když předstihl UPS, FedEx i německou DHL.

Narůstající hegemonie Amazonu se ale nelíbí konkurentům ani úřadům. Nedávno ho například americká Federální obchodní komise a 17 států zažalovaly kvůli tomu, že prý svým monopolním chováním narušuje hospodářskou soutěž, brzdí inovace a poškozuje své konkurenty. A to i tím, že nutí prodejce používat nákladné logistické služby Amazonu, pokud chtějí, aby se jejich zboží objevilo v programu Prime, který za předplatné nabízí zákazníkům například rychlejší dodání.

Projekt Dračí loď

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos vsadil na vlastní logistickou síť už krátce po vzniku firmy, kdy začal budovat soustavu skladů a třídicích center, kterých má dnes stovky po celém světě. V roce 2012 pak investoval 775 milionů dolarů do výrobce skladových robotů Kiva Robotics, ze kterého následně udělal svou dceřinou firmu a hlavního dodavatele technologie do distribučních center.

Zlomovým momentem, kdy se Amazon rozhodl masivně budovat i přepravní síť, se stala předvánoční sezona 2013. Tehdy jeho objednávky nečekaně prudce zahltily dopravce v USA, do toho přišlo špatné počasí a zásilky se nedařilo doručovat včas.

Podle agentury Bloomberg plánovalo vedení e‑shopu od této chvíle velkou logistickou expanzi. Cílem projektu označeného Dračí loď bylo vytvoření vlastní sítě, která by kontrolovala celou přepravu a distribuci zboží od výrobců až ke konečným zákazníkům. Firma rozvíjela své přepravní křídlo v tichosti, čas od času se ale vynořily zprávy o nových investicích. Například když si v roce 2015 objednala tisíce kamionových návěsů a poté si najala i 20 letadel společnosti Air Transport Services Group, v níž navíc získala menšinový vlastnický podíl. Následně si pronajala další desítky letadel a začala budovat leteckou základnu.

V roce 2018 Amazon rozjel program, kdy menší dopravci mohli získat za 10 tisíc dolarů franšízovou licenci na doručování v barvách e‑shopu. Nyní je v tomto programu v USA registrováno kolem 200 tisíc řidičů.

Internetový obchodník vstoupil i na moře, byť nejdřív pouze jako speditér. V roce 2015 se zapsal u americké federální námořní agentury a o dva roky později rozjel spediční dceřinou firmu v Číně, aby odtud mohl sám organizovat dovoz zboží od místních obchodníků přes oceán. Praxe v námořní spedici se Amazonu hodila, když vypukla pandemie covidu, kdy se zpřetrhaly dodavatelské řetězce.

V té době si Amazon začal pronajímat vlastní námořní plavidla. Jak popsal zpravodajský web CNBC, zatímco před Vánoci předloňského roku čekaly lodě frontu na vyložení v přístavech i měsíc, menší soukromá plavidla najatá e‑shopem najížděla do méně užívaných terminálů, kde se zbavila zboží během pár dnů. Tímto modelem se nechali inspirovat i další prodejci jako Ikea, Walmart nebo Home Depot, ale také česká Alza.

Ta tehdy vypravila celý nákladní vlak se svým zbožím z Pekingu až do Česka. Také Alza využívá svou sílu a na české poměry vysoké objemy prodaného zboží k rozšiřování vlastní logistické sítě a nabídce jejích služeb. Už v roce 2014 rozjela expresní dopravu a později rovněž automatické výdejní schránky na zásilky. Síť balíkomatů, přes které jde skoro polovina zásilek Alzy, čítá přes 1400 strojů. Prostor v nich už pronajímá prakticky všem větším balíkářům v Česku, jako jsou Zásilkovna, Česká pošta, GLS, DPD, WEDO a DHL. Zároveň zajišťuje logistiku e‑shopům, které přes ni prodávají své zboží.