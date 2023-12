Je to už taková tradice. Pár týdnů před koncem roku se sjedou světoví lídři na klimatický summit a začnou se předhánět, kdo slíbí rychlejší konec fosilních paliv. Letos rokovali v Dubaji a Mezinárodní agentura pro energii (IEA) už uvedla, že přijaté závazky související s energetikou sníží emise skleníkových plynů pouze o necelou třetinu množství potřebného k tomu, aby se do roku 2030 udrželo tempo stanovené Pařížskou dohodou o klimatu. Evropa chce patřit v dekarbonizaci k premiantům, zároveň však začínají sílit hlasy, zda to s rychlostí změny nepřehnala.

Šéf IEA Fatih Birol v Dubaji prohlásil, že je třeba do konce desetiletí mimo jiné ztrojnásobit globální kapacitu obnovitelných zdrojů, zdvojnásobit zvyšování energetické účinnosti či přijmout opatření, která zakážou vznik nových uhelných elektráren. Česká energetika už podobnou změnou prochází. Od systému několika velkých jaderných či uhelných zdrojů přechází k obrovskému množství výroben obnovitelných zdrojů. Jsou rozprostřeny po celé zemi, vyrábějí jen občas.