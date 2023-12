Zatímco za poslední dekádu byly investice do nemovitostí sázkou na jistotu výdělku, chytit se letos na tomto trhu nebylo vůbec snadné. Přišel pokles cen, bankroty i rizika, o kterých se investorům a developerům ještě před dvěma lety ani nezdálo. Místo výdělku, sčítali obvykle ztráty. Za vítěze letošního roku je tak spíš potřeba pokládat ty investory, jejichž portfolio ztratilo na hodnotě nejméně, upozorňuje senior analytik Colliers Josef Stanko. A příští rok nejspíš nebude o moc lepší.

Nepříznivý vývoj postihl drobné i velké hráče. Na českém trhu zkrachovaly dříve významné investiční skupiny jako Premiot nebo WCA International. V Německu se položily celé developerské skupiny – i ty s dlouhou historií. Například Gerch Group po sobě zanechala rozestavěné nemovitosti v hodnotě čtyř miliard eur. Nejisté je tak znovuotevření velkolepé budovy Quelle v Norimberku – komplexu plného kanceláří, obchodů i bytů.

Developery, z nichž většina si na výstavbu půjčuje, potrápily nezvykle vysoké úrokové sazby. Ne vždy také platilo zavedené – co postavíme, to obratem prodáme, nedalo se spolehnout na to, že investované peníze se rychle vrátí. Nepomohlo ani dříve vyhlížené zlevnění pozemků, jimiž se obvykle ručí bankám. Pokles cen udělal nové projekty mnohem rizikovějšími.

Nelakujme si budoucnost narůžovo. Mnoho stavebních firem se začne dostávat do problémů.

Řada developerů včetně těch českých se snažila lákat kupující na nejrůznější akce v podobě voucherů na vybavení či garážové stání, později došlo i na faktické slevy. Kdo mohl zaplatit hned, ušetřil nejvíc.

„Ekonomické zpomalení posledních let se na realitním trhu projevuje samozřejmě velmi výrazně. Do určité míry je to způsobeno i tím, že účastníci realitního trhu měli na letošek poměrně velká očekávání, že se situace začne zlepšovat, což se však nestalo,“ míní partnerka a advokátka Taylor Wessing Česká republika Markéta Cvrčková.