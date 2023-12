Znáte tenhle vtip? Je o volbách amerického prezidenta a volbách do Evrop­ského parlamentu – obě hlasování se uskuteční v roce 2024. „Jedny volby budou zcela zásadní pro budoucnost Evropy a v těch druhých budou zvoleni noví členové Evropského parlamentu,“ shrnuje Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky.

Neznamená to, že by červnové volby do europarlamentu neměly význam, naopak. Jejich výsledek může podstatně zamíchat rozložením moci v rámci Evropské unie. Jenže už neplatí dlouholetá pravda, že pro Evropu je vlastně jedno, kdo sedí v Bílém domě, protože USA prostě zůstanou nejbližším spojencem. O návrat do prezidentského úřadu usiluje Donald Trump, který země unie opakovaně označil za americké nepřátele. To může mít v době ruské invaze na Ukrajinu nebo vzrůstající nestability na Blízkém východě dramatické dopady. Podle týdeníku The Economist bude „Trump v roce 2024 představovat největší hrozbu pro svět“. Tedy nikoliv Vladimir Putin nebo třeba teroristické hnutí Hamás, ale vážný uchazeč o prezidentskou funkci v nejmocnější demokracii na planetě.

Odlišné pohledy na věc

Dopady řady krizí, kterými dnešní svět prochází, budou podle všeho hrát zásadní roli v rozhodování voličů o tom, koho vyšlou do Evropského parlamentu. Jde o 27 domácích hlasování v jednotlivých členských zemích EU s 27 různými předvolebními kampaněmi. Přesto se ale do voleb, jež se konají jednou za pět let, stále více promítají i společná „nadnárodní“ témata, která rezonují napříč Evropou. Byť je lidé v různých státech unie vnímají odlišně. Dá se čekat, že v roce 2024 půjde o zelenou transformaci a Green Deal, ilegální migraci, rostoucí životní náklady či pocit ohrožení ve světě, který se, z pohledu Evropanů, jeví být čím dál méně přátelský.

V končícím volebním období, jež začalo v roce 2019, odhlasoval Evropský parlament řadu opatření na snížení emisí skleníkových plynů, která tvoří součást Green Dealu, tedy Zelené dohody pro Evropu. Jejím cílem je, aby EU do roku 2030 snížila emise o 55 procent oproti roku 1990. V roce 2050 by pak měla dosáhnout klimatické neutrality, tedy srazit emise prakticky na nulu. Tyto kroky, jako je třeba zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035, podpořili nejen europoslanci, ale i členské země EU včetně Česka. A právě proto platí – společné evropské normy vstupují v platnost, jen když je společně schválí Evropský parlament i státy unie. Na této, řekněme, regulatorní úrovni je tedy moc europoslanců velmi silná.