Centrální banky po celém světě se aktivně zabývají možností plně digitalizovat národní měny a postupně zcela nahradit papírové peníze. Rok 2024 by měl být v těchto snahách rokem přelomovým – ukáže se, zda uspěly testovací a přípravné projekty a zda je možné na virtuální měnu přejít plošně. Čína patří mezi průkopníky těchto snah – tři roky testuje digitální jüan a letos v listopadu ho prvně využila v mezinárodním obchodu s ropou. Lze to rozhodně vnímat symbolicky. Nejaktivnější ve snahách nahradit papírové peníze je totiž stát, na jehož území původně vznikly. V příštím roce bude papírovým penězům přesně tisíc let, a ačkoli patrně vykročí i do svého druhého milénia, podle současného světového vývoje to vypadá, že jsou na vymření.

Soupeření dynastií utnuli nájezdníci

První papírové peníze známé jako jiaozi se objevily v období vlády dynastie Sung. Vyvinuly se ze soukromých směnek vydávaných obchodními společnostmi. Obliba těchto poukázek obvykle vytvořených metodou dřevorytu byla mezi obchodníky tak veliká, že některé provinciální vlády je uznaly za oficiální platidlo.

Směnky obíhaly po Číně několik desítek let, avšak k transformaci na oficiální státní platidlo došlo až v první čtvrtině 11. století. Kvůli zvyšující se inflaci a častým krachům obchodních společností převzala odpovědnost za jiaozi centrální moc, zakázala soukromé emise a v roce 1024 vydala první státní bankovky. Postupně se objevovaly v několika nominálních hodnotách a byly opatřeny razítky ověřujícími jejich pravost.

1024

Dynastie Sung emituje první státní papírové peníze.

Členové dynastie Sung ovšem vesměs nebyli v záležitostech bankovnictví o nic prozíravější než soukromí obchodníci. V důsledku excesivního vydávání a nedostatečného krytí bankovek se významně roztočila kola inflace. Snahy odvrátit vzniklé nebezpečí pomocí státních intervencí v jednotlivých provinciích a zavádění nových papírových peněz nahrazujících jiaozi ztroskotaly.