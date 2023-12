Události posledních let, jako je pandemie, ruský vpád na Ukrajinu či palestinsko‑izraelský konflikt, ukázaly, že i bezpečnost Evropy může být pouze dočasná. Státy dříve vstřícné k migraci tak začínají přehodnocovat svůj postoj k uprchlíkům a podle poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáše Pojara dojde i na zelenou politiku. Za přelomový krok v tomto směru považuje srpnovou rezignaci místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, který byl hnacím motorem Green Dealu.

Za pár měsíců vstoupí válka na Ukrajině do třetího roku. Jaká je teď budoucnost Ruské federace?

Rusko je imperiální stát, který se musí z podstaty věci snažit rozšiřovat. Nemusí v tom být úspěšné, ale musí se o to snažit. Ruská duše je imperiální, a proto mají státní útvary reprezentující ruskou říši tak „neklidné“ hranice. Co se Rusku podaří na Ukrajině či jinde dobýt, netuším. Doufám, že to bude co nejmenší území. Jestli se Rusko může někdy rozpadnout nebo zhroutit? Nebyla by to první říše podobného typu, které by se to stalo. Jsem však přesvědčený, že i za 100 let tu nějaké Rusko bude. Rozhodně bych ale nesázel na to, že to bude demokratický a liberální stát, jaký známe na Západě.

Proč se Rusko nemůže změnit?

Ruská duše je odlišná od duše západního světa, který vychází ze západokřesťanské a židovské tradice. Je to jiná společnost, jiný svět a jiná kultura, a tím pádem i odlišné státní uspořádání. Rusko může být teoreticky někdy demokratické, ale nesázel bych na to. A mohlo by se tak stát jedině, ztratí‑li svůj imperiální pud. Navíc, pokud tam někdy bude demokracie, bude mít opět nějaký velmi specifický ruský rys.

A tím je?

Bude buď velmi nestabilní, nebo závislá na silném vůdci. Ruská společnost potřebuje mít nějakého cara, diktátora či generálního tajemníka, který život v zemi drží pevně v rukou. Lidský život tam zároveň nemá stejnou cenu, jakou má u nás. To se nezmění.

Ruská ekonomika má v příštím roce růst navzdory všem sankcím. Čím si to vysvětlujte?

Rusko najelo na válečnou ekonomiku. Na válku vynakládá obrovské peníze a nakoplo svůj průmysl. Ruská ekonomika bude asi i v příštích letech schopna vyrábět obrovské množství tanků a raket, což bude zvyšovat HDP. Základní příjem Ruska bude zajištěn díky dostatku nerostných surovin, nejen ropy a plynu. Takový Sovětský svaz 2.0. Dlouhodobě to však na prosperitu nezakládá, protože se nestaví a neopravují silnice, nemocnice, mosty a nezvyšují se důchody. Jinam než do armády se neinvestuje.

Rusko je imperiální stát, který se musí z podstaty věci snažit rozšiřovat. Nemusí v tom být úspěšné, ale musí se o to snažit.

Fungují tedy sankce uvalené Západem na Rusko?

Každé sankce fungují jen do určité míry a žádné sankce nikdy nerozhodnou konflikt. Sankce jsou podpůrným nástrojem, jehož efekt se týká dlouhodobé síly a konkurenceschopnosti ekonomiky. Nikdy ale přímo nerozhodují války ani nepřinutí zemi k radikální změně chování.

Co je největší vnitřní problém Ruska?

Budou mu chybět lidé. Rusko je na tom demograficky špatně a válka mu v tom rozhodně nepomáhá. Tamní populace stárne a demografické vyhlídky země jsou žalostné. Na druhou stranu je to národ se 140 miliony lidí a úpadky podobných říší jsou dlouhodobý proces. Udržet ovšem tak rozsáhlou zemi pod kontrolou s vymírajícím obyvatelstvem nebude jednoduché. Být Rusem, obával bych se ale spíše nájezdníků z jihu nebo z východu než těch západních.

Jaká je naopak budoucnost Ukrajiny?

Samozřejmě bych si přál, aby Ukrajina vyhnala Rusy z celého svého území, ale zároveň jsem si nikdy nemyslel, že je to v dohledné době možné. Chápu, že to Ukrajinci chtějí, a my je máme podporovat. Musíme za nimi stát proto, že je v našem zájmu, aby se ruská armáda zastavila co nejdále od slovenských hranic. Tedy aby mezi Slovenskem a Ruskem existovala nezávislá Ukrajina. Takové nárazníkové pásmo je náš bytostný zájem ve chvíli, kdy je tu imperiální stát, který otevřeně říká, že chce vrátit geopolitickou situaci v Evropě před rok 1997. Tedy do doby před rozšířením Severoatlantické aliance a Evropské unie na východ. Jediné, co Kreml po porážce ve studené válce akceptoval, bylo sjednocení Německa.

Jaký by byl dobrý výsledek konfliktu?

Když by existovala životaschopná Ukrajina mezi Slovenskem a Ruskem. Čím větší bude, tím lepší. To, že Rusko bude nějakou dobu okupovat část ukrajinského území, pro mě není prohra. Prohra by byla, pokud by se ruský voják ocitl v Čierné pri Čope (trojmezí Ukrajiny, Slovenska a Maďarska – pozn. red.). Pokud bude ruská armáda zastavená o pár set kilometrů dál, východně od Kyjeva, tak budu spokojený.