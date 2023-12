Walter Isaacson

Elon Musk

Po dva roky měl Walter Isaacson bezprecedentní přístup k jedné z nejvíce fascinujících osobností, jež mění tvář současného světa – k Elonu Muskovi. Spisovatel se účastnil jeho schůzek, chodil s ním po jeho továrnách a strávil hodiny rozhovory s ním, jeho rodinou, přáteli, spolupracovníky i protivníky. Výsledkem je objevný příběh zevnitř, plný úžasných příběhů o triumfech i zmatcích, jež doprovází život tohoto fascinujícího člověka.

Walter Isaacson popisuje cestu Elona Muska od skromných začátků k jednomu z nejbohatších lidí planety – vizionáře, který porušuje pravidla a pomohl přivést svět do éry elektromobilů, soukromého průzkumu vesmíru a umělé inteligence. Jak Isaacson ukazuje, mnohé problematické vlastnosti a kroky Muska jsou vlastně stíny jeho dětství v jihoafrické Pretorii, kde byl šikanován a fyzicky napadán, bez zastání u despotického otce. Kvůli vzpomínkám na šikanu na školním hřišti ostatně podle Isaacsona koupil sociální síť Twitter. Aby vlastnil to největší světové hřiště, na němž se odehrává zábava.

Slavný spisovatel, který má za sebou oceňované biografie Alberta Einsteina, Benjamina Franklina a technologického génia Steva Jobse, se stejně jako v těchto dílech nesnaží jen o souhrn zajímavých scének z Muskova života. Mnohem víc mu jde o studii jeho charakteru. A o hledání odpovědi na otázku, jestli jsou Muskovi osobní démoni a nedostatky zároveň tím, co umožňuje jeho velkolepé úspěchy.

Maxim Samson

Invisible Lines: Boundaries and Belts that Define the World

Průměrná délka života lidí žijících na území Číny na sever od 33. rovnoběžky je o pět let nižší než u lidí žijících na jih od této ne­vi­ditelné linie. Proč? Protože v polovině minulého století bylo rozhodnuto, že na sever od této neviditelné linie bude čínský stát financovat a instalovat systémy vytápění, zatímco na teplejším jihu nikoliv. Vzhledem k tomu, že města na severu jsou vytápěna uhelnými kotli, patří také k místům s nejvíce znečištěným ovzduším – a lidé tam tudíž umírají dřív.

Právě o podobných neoznačených hranicích, které mají reálné dopady na životy lidí vypráví kniha geografa Maxima Samsona, Angličana žijícího a vyučujícího ve Spojených státech. Podobných neviditelných linií popisuje ve své knize třicet. Od fotbalových fanoušků v Buenos Aires přes časová pásma až třeba po pásmo malárie v subsaharské Africe.