Investice až půl miliardy eur, nová karosárna a upravená montážní linka nebo lakovna. Na výrobu čtvrté generace Škody Superb a sesterského Volkswagenu Passat deváté generace se v Bratislavě pečlivě připravovali. Tamní továrna Volkswagenu už sice nějakou dobu vyrábí velká SUV jako Audi Q7 nebo Porsche Cayenne, vlajková loď české automobilky má ale v její nabídce premiéru. Sériová výroba Superbu, zatím s karoserií kombi, odstartovala první prosincový den. Je to také vůbec poprvé, co se bude tento model dělat pro Evropu jinde než v Kvasinách.

„Ještě před několika týdny se v montážní hale vyráběl městský Volkswagen up!,“ připomněl na slavnostním zahájení sériové výroby Superbu předseda představenstva slovenské divize Volkswagenu Wolfram Kirchert. Pro automobilku, která se za socialismu jmenovala Bratislavské automobilové závody a VW ji koupil v roce 1991, to znamenalo nutnost již zmíněných rozsáhlých a nákladných úprav. Kirchert však klade důraz na to, že v areálu nemusela vyrůst žádná nová budova, všechno se povedlo integrovat do stávajících. To také nemalou částku uspořilo.

Podle zaměstnanců pomohl s přechodem z auta do města na velký manažerský vůz na pomezí střední a vyšší střední třídy fakt, že od října 2020 Slováci montovali SUV Škoda Karoq. To je přitom velikostně přesně mezi oběma modely, skok to tedy nebyl tak výrazný. Do Bratislavy se z Česka vozily již nalakované karoserie, ve slovenské metropoli k nim postavili podvozek a auto zkompletovali.

Mluvčí bratislavského závodu VW Lucia Kovarovič Makayová uvedla, že tamní továrna takto vyprodukovala do dnešních dnů na 65 tisíc Karoqů. Moc dalších už ale nepřidá. Montáž těchto vozů skončí ještě tento měsíc. Důvod je prostý, přesunutím Superbu z Kvasin do Bratislavy se okřídlenému šípu uvolnily výrobní kapacity, výpomoc tak již není potřeba.