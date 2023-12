Evropská regulace zatím předepisuje povinný reporting o udržitelnosti jen zhruba 25 firmám v Česku, do psaní těchto zpráv se jich ale pouští stále víc, od průmyslových přes logistické až po banky. Většina zpráv zatím ale nemá zdaleka takovou vypovídací hodnotu, jakou by mít měla. „Někdy to jde až do absurdna. Firma zaměstnává jednoho kolegu tmavé pleti a málem to oslavuje,“ upozorňuje specialista pro udržitelnost Ondřej Rybka, ředitel v týmu řízení rizik PwC Česká republika.

Dokážou české firmy vydat své ESG reporty v podobě, která odpovídá mezinárodním standardům?

Některé už mají reporting na slušné úrovni, například v souladu s mezinárodními standardy vydanými nezávislou organizací Global Reporting Initiative. Zhruba 75 procent obsahu je srovnatelných s reporty v zahraničí. Ale zbývajících 25 procent je pořád ještě balast. Hodně vpředu jsou banky, ale i premianti budou muset odvést ještě obrovský kus práce, aby jejich reporty byly v souladu s evropskou regulací a zejména jejími novými částmi, které jsou složité.

Dozví se tedy čtenář ze stávajících reportů podstatné věci, nebo je to, jak se někdy tvrdí, spíš marketingová záležitost?

Stále je to napůl marketing. Dost často se v reportech objevují zavádějící, nepřesné informace. Někdy to jde až do absurdna. Firma zaměstnává jednoho kolegu tmavé pleti a málem to oslavuje. To je přesně způsob, jakým by se ESG reporting dělat neměl, a právě ta nová regulace by tomu měla zabránit. Zprávy o udržitelnosti budou auditované a díky tomu v nich bude opravdu jen to, co firmy mohou dokázat, podložit.

Jak se budou firemní zprávy o udržitelnosti v příštích letech měnit?

V příštích letech budou obsahovat řadu nových věcí. Dosud se používala trochu jiná struktura reportu, firmy zmiňovaly hlavně svoje charitativní aktivity a to, co dělají. Nově vzniklá evropská směrnice o udržitelném reportingu, známá pod zkratkou CSRD, přenáší důraz z roviny příběhů do dat. Reporty tak budou více připomínat výroční zprávu finančního charakteru.