Spočítá vám finanční rezervu a nastaví životní pojistku. Vypočítá, jestli dosáhnete na hypotéku, a rovnou projede také aktuální nabídky bank. Automaticky zkontroluje pojištění auta, domácnosti i nemovitosti a zároveň pohlídá, abyste si je nezapomněli obnovit. Nebo vám vytvoří vlastní investiční portfolio. Tohle všechno a vlastně ještě mnohem víc umí finanční aplikace Orbi, která by podle jejího zakladatele Jakuba Škrabánka mohla nahradit živé finanční poradce.

Jaký je rozdíl mezi službami finančního poradce a aplikací?

Oba vychází ze stejného principu. Poradce klientovi pokládá otázky, identifikuje potřeby a nabízí řešení. Aplikace dělá to samé, pouze osobní schůzku nahradí online proces. Místo otázek používáme interaktivní formuláře s vysvětlivkami. Na všechny kalkulace používáme exaktní algoritmy. A prezentace výsledků a vysvětlování řešení nám také dává smysl spíš v digitální formě namísto vytištěné prezentace.

Pozná ten rozdíl člověk nějak na financích?

Jasně, tlačíme u bank a pojišťoven na maximální obchodní slevy pro naše klienty. A také se s klienty dělíme o svoji provizi formou cashbacku. Ve finále máme v nabídce stejné banky a pojišťovny jako ostatní zprostředkovatelé na trhu. Proto je výsledná cena přesně to, co by logicky mělo klienta zajímat.

Pokud zákazník v aplikaci něčemu nerozumí, může se obrátit na experty. Jinak řečeno, i u vás se nakonec lze prostřednictvím aplikace spolehnout na „živé“ poradce?

Ano, máme malý poradenský tým, který je pro naše klienty kdykoliv k dispozici. Je to však doplněk k fungování appky. Klienti nám typicky volají nebo píšou, když něčemu nerozumí. Pro nás je to impulz zamyslet se, jestli aplikace nemůže tu samou situaci vysvětlit jinak, lépe. Ideální stav samozřejmě je, když klientovi jednoduše žádná informace nechybí. Druhá typická situace je nedostatečná digitalizace finančních služeb. Hypotéku je možné sjednat online s přimhouřením oka u dvou bank. Co když ale nejlepší nabídka vychází u jiné banky? V tom případě musí celý proces dokončit náš poradce. A podobné je to u dalších finančních produktů.

Co všechno vaše aplikace umí?

Umí spočítat finanční rezervu a správně nastavit životní pojistku podle závazků, rodinné situace, příjmů a výdajů. Vypočítá hypoteční bonitu a dostupné parametry hypotéky podle příjmů, a to včetně spolužadatele. Zároveň projede aktuální nabídky bank a pojišťoven. Automaticky zkontroluje pojištění auta, domácnosti i nemovitosti, u kterých každý rok hlídá výročí, ve správnou chvíli se zeptá na aktuální údaje a rovnou nabídne výhodnější alternativu. Vytvoří na míru nízkonákladové investiční portfolio, které přiřadí k investičním cílům, a sleduje, jak se k nim klient postupně blíží. To jsou všechno věci, kde Orbi nabízí finanční poradenství nad rámec obyčejného sjednání smluv. Také to však umíme. Životní i neživotní pojištění, sjednání i refinancování hypotéky a pasivní investování do ETF jsou přímo v aplikaci. Cokoliv dalšího není problém vyřešit po telefonu.

Jak funguje automatická kontrola smluv?

Plně automaticky řešíme kontrolu smluv u autopojištění, pojištění domácnosti a nemovitosti. Od klienta potřebujeme dvě věci. Jednak je to obsah staré smlouvy, kterou nahraje do aplikace, nebo si ji vyžádáme přímo od pojišťovny. Druhý krok jsou doplňující dotazy. Například u auta potřebujeme vědět PSČ trvalého bydliště. To, které je na smlouvě, už nemusí být aktuální. Nebo aktuální nájezd auta, jejž zase ovlivňuje jeho cenu. Jakmile jsou obě informace v systému, podle algoritmu nachystáme dvě sady nastavení pojistky. Jedné říkáme optimum, ta dobře kryje a zároveň nezahrnuje věci, které ji zbytečně prodražují. Příkladem může být havarijní pojištění u starých aut. Druhá sada nastavení je stejná jako původní pojistka, jen aktualizujeme data, jež se od té doby změnila. Na závěr pro obě sady nastavení dotáhneme ze srovnávače nabídky pojišťoven a vybereme tu, která má nejlepší poměr ceny a kvality v daném případě. Tohle všechno zároveň aplikace dělá každý další rok k výročí pojistky, aby klient měl vždycky to nejlepší, co je aktuálně na trhu. U kontroly smlouvy životního pojištění je to podobné, ale poslední slovo má zatím stále poradce. Často totiž musí dohledávat specifické parametry produktů, které už dávno nejsou v nabídce.

Jakub Škrabánek Od roku 2012 působil pět let jako country manager v německé fintechové společnosti Kreditech, další tři roky pracoval na pozici chief marketing officer v německém fintechu Vexcash, který se zabýval digitalizací spotřebitelských úvěrů. Orbi založil v roce 2020 a následně jej se svým týmem tři roky vyvíjel, než ho v květnu 2023 spustil.

Jak lze investovat prostřednictvím Orbi?

Zatím se omezujeme na nízkonákladová ETF portfolia. Díky nízkým nákladům na správu a diverzifikované nabídce je to nyní nejlepší způsob, jak pasivně investovat. Vytvoříte si investiční profil, který vám bude nejvíc vyhovovat, a jednotlivá portfolia si propojíte s cíli, jichž chcete dosáhnout. Pokud chce mít klient třeba za pět let dost financí, aby dostal hypotéku na vysněný byt, vytvoří si cíl „Byt“, investiční horizont pět let a k tomu odpovídající portfolio poskládané podle profilu. To je hotové za pár minut.

Jak vlastně funguje byznysmodel Orbi?

Orbi dostává od finančních institucí provizi za zprostředkování, podobně jako srovnávače nebo finanční poradci. Protože ale většinu práce odvádí algoritmy, můžeme si s Orbi dovolit tlačit cenu dolů. Jeden důsledek je, že vždy držíme politiku maximálních dostupných slev pro klienta. Druhý je pak cashback, který nabízíme ke každé smlouvě s výjimkou investic. Funguje to jednoduše. Jakmile instituce pošle provizi nám, obratem posíláme klientům její část.

Kolik peněz už jste do celého projektu investovali a kdo všechno za Orbi stojí?

Investice do Orbi je zatím kolem 50 milionů. Původní záměr byl sice nižší, ale málokdy jsme se odhodlali ke kompromisu na kvalitě. A myslím, že na aplikaci je to vidět. Orbi je nyní tým asi 20 lidí, kteří v průběhu tří let vývoje přiložili ruku k dílu. Nejsme nijak vlastnicky napojení na finančněporadenské firmy ani finanční instituce.

Kolik už máte uživatelů a jakých tržeb dosahujete?

Máme čtyři tisíce uživatelů, zatím se statisícovými tržbami. Prozatím byly marketing a získávání nových klientů na vedlejší koleji. To se s koncem roku pomalu mění. Během příštího roku bychom chtěli vyrůst na desetinásobek v obou metrikách.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Důchody budou v příštím roce velké téma pro klienty. Proto na konec letošního roku chystáme spuštění důchodového plánování. Klienti uvidí, o kolik odchod do důchodu sníží jejich příjmy. Aplikace rovnou nabídne řešení, jak tenhle výpadek řešit a jak zároveň využít státní podpory a daňového zvýhodnění. A to včetně chystaného Dlouhodobého investičního produktu.

Text vznikl ve spolupráci s Orbi.