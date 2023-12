Když přijela v roce 1999 do Londýna pracovat pro klíčovou postavu světové moderní architektury Normana Fostera, klepala se v bytě zimou. „Řekli mi, ať si vezmu svetr a nepouštím topení, protože je to drahé,“ říká architektka a spolumajitelka mezinárodního studia Bogle Design Group Viktorie Součková. Přestože se energie v posledních dvou letech značně prodražily a Češi otočili termostaty na nižší teploty, v zimě tu jsou podle ní stále byty, restaurace i úřady ve srovnání se západní Evropou přetopené. A v létě naopak podchlazené.

Kvůli klimatickým změnám přitom venkovní teploty rostou a energie se čím dál více využívají na chlazení staveb místo jejich vyhřívání. Proto se podle Součkové, která pracovala například na stavbě obřího výzkumného laserového centra v Dolních Břežanech nebo na rezidenčním projektu Šárecký dvůr, obrací přístup k navrhování budov a jejich okolí.

Někdejší studentka význačné česko‑britské architektky Evy Jiřičné v rozhovoru také popisuje, proč považuje Londýn za Mekku architektury a jaké jsou důsledky toho, že jsou Češi zbytečně konzervativní.

V roce 2050 mají být letní teploty v Česku podobné těm, jaké jsou dnes ve Středomoří. Jak se kvůli oteplování budou v příštích desítkách let měnit budovy?

Už teď se mění, protože i dnes je tepleji než v minulosti. Domy se musí stavět tak, aby měly správnou orientaci, což nyní znamená co nejméně plochy a oken na jižní stěnu, kde pálí slunce nejvíc. Podobně se řeší i situování domu ze západu na východ. To jsou nejlevnější kroky, které se dají udělat hned na začátku, aby se v domě žilo příjemně a neplýtvalo se energiemi. Také se hodně řeší například vnější zastínění budov. To jsou jednoduché principy, které se dají využít, ještě než přejdeme ke klimatizaci a vytápění.

Viktorie Součková (49) Původně chtěla být geoložkou, pak se ale rozhodla stát architektkou jako její rodiče. Díky své kantorce Evě Jiřičné se dostala na stáž do Londýna do renomovaného studia Foster + Partners, kde po dokončení Vysoké školy uměleckoprůmyslové zůstala osm let pracovat. Pak se vrátila s manželem do Prahy, kde vedla pražskou pobočku britského architektonického studia Hamiltons, později přejmenovaného na BFLS. V současnosti je minoritním vlastníkem mezinárodní architektonické společnosti Bogle Design Group a ředitelkou pražské kanceláře studia Bogle Architects. Foto: Honza Mudra

Dřív se domy situovaly obráceně, víc na jih, aby se v nich využívalo teplo ze slunečních paprsků. Dá se tedy s nadsázkou říct, že v architektuře je ze severu nový jih?

Je to tak. Když je budova situovaná z jihu na sever, tak by severní strana měla být víc prosklená, a i když do ní paprsek nesvítí napřímo, dovnitř může dopadat zajímavé světlo. Z jižní strany je potřeba dům spíš stínit. Když jsem před 20 lety pracovala v Londýně, už tenkrát po nás Norman Foster chtěl, abychom se zabývali právě takovými otázkami. Říkal, že u budov se má nejdřív vyřešit jejich pozice a zastínění, a klimatizace má přijít až skoro jako poslední opatření, když se vyčerpají ostatní možnosti, protože je kvůli nárokům na provoz nejdražší. V Česku se tím architekti a stavaři začali zabývat později. Podobné je to například s topením a větráním ve větších projektech, jako jsou kancelářské budovy. V Anglii v nich už dlouho mívají okna jen malé větrací štěrbiny a klima se tam řídí centrálně pro celou budovu. Potom lidé odejdou a budova se v noci vyvětrá a ochladí. Když jsem se asi před 15 lety vrátila po delší době z Anglie do Česka, požadavek vždycky byl, aby lidé mohli v kancelářích sami ovládat chlazení i topení a zároveň aby mohli otevírat okna. Pak to ale nefunguje dobře, protože lidé většinou víc topí a zároveň otevírají okna, což zvyšuje náklady na energie.

Češi jsou zvyklí i doma větrat a zároveň topit na vyšší teploty, než je to obvyklé v řadě zemí západní Evropy. Jaké zkušenosti jste měla v tomto ohledu v Londýně, kde jste řadu let žila a pracovala?

Když jsem tam v roce 1999 přijela poprvé, byla mi v bytě pořádná zima. Řekli mi, ať si vezmu svetr a nepouštím topení, protože je to drahé. Jsou tam zvyklí na to, že nemají doma celý rok 25 stupňů, ale v zimě většinou pod 20 stupňů. V Anglii chodí třeba kluci do školy v podstatě celý rok pouze v šortkách. Děti jsou tam jen lehce oblečené, aby si zvykaly na chlad. V Česku jsou dnes byty, nákupní centra i úřady většinou přetopené.

Nezměnilo se to v posledních dvou letech, kdy se začalo šetřit kvůli drahým energiím?

To si moc nemyslím, v budovách je tu pořád zbytečně teplo. Nedávno jsem například přišla do restaurace na svatomartinskou husu, byl první víkend, kdy se trochu víc ochladilo, a uvnitř bylo takové horko, že se dalo sedět v triku. To není přirozené a není to dobré pro tělo ani pro duši. Měli bychom se chovat podle toho, jaké je venku roční období. Ani v létě, když je venku horko, by se uvnitř nemělo chladit na mnohem nižší teploty.

Jak se v Česku mění kvůli oteplování klimatu veřejné prostory a jak by se měly měnit v budoucnu?

Na venkovních veřejných prostorách je potřeba víc vody, na náměstích by se měla vytvářet jezírka a vodní spreje, které ochlazují vzduch v okolí a zvyšují vlhkost. To tady v městech pořád velmi chybí. Ale už je to zanesené v předpisech, proto když stavíme novou budovu, musíme schraňovat dešťovou vodu a používat ji na závlahu, a když je tam náměstí, vždycky musí mít vodní prvek.