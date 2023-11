Podle výsledků průzkumu World Value Survey z let 2007–2019 klesl význam náboženství ve 39 ze 44 analyzovaných zemí. Přičemž v takových, jako jsou Singapur, Island, Chile a Jižní Korea, jen za posledních deset let vzrostl podíl lidí, kteří nevěří v žádného Boha, o více než desetinu.

Nikde neupadá význam náboženské víry tak rychle jako ve Spojených státech. Zatímco v letech 1940 až 2000 bylo podle Gallupova průzkumu členy některé církve kolem 70 procent obyvatel, s nástupem nového tisíciletí se situace dramaticky změnila. Do roku 2020 se počet členů církví snížil na 47 procent, přičemž mezi lety 2007 a 2020 vzrostl podíl Američanů nehlásících se k žádnému náboženství z 16 na 30 procent.