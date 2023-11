Do debaty, jak bude umělá inteligence ovládat či ovlivňovat člověka, vpadl Grok. Anglický neologismus 60. let minulého století označující intuitivní, zážitkovou komunikaci či poznávání světa vybral Elon Musk pro název svého nového chatbota. Zatím spustil beta verzi, která zprostředkovává odpovědi na zadané otázky zcela jiným jazykem, než jaký používají prostá faktická sdělení. Jeden z nejbohatších lidí světa nabízí uživateli emoci, která ho může ovlivnit víc než neutrální či neosobní strojový kontakt.

Dnes nejpopulárnější nástroj umělé inteligence ChatGPT například studenou válku popíše jako „dlouhodobý politický a vojenský konflikt mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a jejich spojenci, který probíhal převážně v období po druhé světové válce a trval až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991“. Následuje rozbor důsledků a výčet okolností. A co na to Grok? „Ach, studená válka. Bylo to jako opravdu dlouhá, táhlá hra na to, kdo má většího pindíka…“ začíná jeho odpověď.

Musk přiznal, že inspirací pro tvorbu Groku byl Stopařův průvodce po Galaxii, nevážně pojatá sci‑fi anglického spisovatele Douglase Adamse. Autor pro příběh vymyslel tak trochu osobní umělou inteligenci, kterou využívá ústřední postava Arthur Dent na své kosmické lodi. „Grok je navržen tak, aby odpovídal na otázky s trochou vtipu, a má rebelské sklony, takže ho prosím nepoužívejte, pokud nesnášíte humor!“ napsal na sociální síti X (vlastněné Muskem, dříve Twitter – pozn. red.) tým laboratoře xAI, který za vývojem originálního jazykového modelu stojí.

Odlišnost novinky ale nespočívá jen v tom, že například finanční krizi z roku 2008 vysvětluje jako „skutečný pr**er mezigalaktických rozměrů“. Jedinečnou a zásadní výhodou systému Grok je podle jeho tvůrců skutečnost, že disponuje znalostmi o světě v reálném čase. A využívá k tomu data nasbíraná právě na platformě X.

Za další přednost tvůrci označují, že Grok odpoví i na pikantní otázky, které většina ostatních chatbotů odmítá přijmout. Přitom mnohoslibně dodávají, že jde stále o velmi raný beta produkt („to nejlepší, co jsme mohli udělat při dvouměsíčním tréninku“), a uživatele lákají na to, že s jejich pomocí se program bude s každým dalším týdnem rychle zlepšovat.

Musk se stal prominentním soutěžícím v závodu, který začal takřka před rokem – 30. listopadu. Tehdy se ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, dostal do rukou široké veřejnosti. Dnes v něm má podíl i Microsoft, takže je jasné, že silných favoritů je v tomto závodě víc.

Start‑up xAI představil generativní model umělé inteligence, který se pojetím značně liší například od populárního ChatGPT. Foto: Shutterstock

Společnosti zabývající se generativní umělou inteligencí, jejichž technologie dokáže během několika sekund vytvořit text, kód a obrázky podobné lidským, v letošním roce postupně posbíraly miliardy dolarů na svůj rozvoj. Investoři si slibují, že by mohlo jít o stejně transformativní společenský fenomén, jako byl například internet. Jiní se však obávají, že se nafukuje nová technologická bublina, protože komercializace a monetizace této technologie jsou stále v rané fázi.

Uživatelé sítě X mohou již nyní požádat o vyzkoušení služby Grok. Až skončí zatím blíže nespecifikované období testování, bude k dispozici předplatitelům nové služby Premium+. Nabízí se od konce října za 16 dolarů měsíčně a největší výhodou je zobrazování obsahu bez reklam.

V mobilních telefonech plánuje jako první nabídnout umělou inteligenci Samsung začátkem příštího roku.

Spor o bezpečné a pravdivé

Musk se slavnou Adamsovou knižní sérií (často uváděnou jako trilogie v pěti dílech) inspiruje rád. Zmíněná loď se v příběhu jmenuje Heart of Gold (Srdce ze zlata) a americký vizionář chce ve svém kosmickém programu podle ní nazvat i první „kolonizační“ modul, který dopraví lidi na Mars, což je jeho dlouhodobý cíl.

Ne všichni nadšení pro sci‑fi sdílejí. Podle odborníků oslovených listem Financial Times má Grok potenciál projevovat zaujatost nebo šířit škodlivé či nepravdivé informace.

Není to novinka, potýkali se s tím i jiní vývojáři modelů AI. „A to i poté, co týmy těchto společností mající na starost důvěru a bezpečnost pracovaly na tom, aby byly bezpečnější,“ prohlásil pro Financial Times Reid Blackman, poradce pro etiku umělé inteligence ve společnosti Virtue Consultants. Musk podle něj tým pro bezpečnost ve společnosti (X) „zdecimoval“ a hodlá chatbota udělat méně politicky korektním neboli hrubším a nevhodnějším. Blackman ho označil za větší riziko než vše, co se až dosud objevilo.

Spor o vliv umělé inteligence na člověka tím dostává novou linku. Je to jen několik měsíců, co Musk na televizní stanici Fox News kritizoval ChatGPT. Jeho tvůrce z OpenAI obvinil, že „trénují umělou inteligenci, aby lhala“.

Popovídejte si s Paris Hilton

Musk není sám, kdo se snaží rychle dostihnout náskok firem, jako je OpenAI, Microsoft či Google. A zá­roveň získat konkurenční výhodu tím, že vytvoří něco originálního. Například v září oznámila konkurenční Meta, že ve svých aplikacích Instagram, WhatsApp a Facebook spouští téměř 28 chatbotů „s charakterem“. Nebudou určeny jen k odpovídání na dotazy, ale také pro zábavu. Budou radit například při vaření či výběru dovolené.

Některým propůjčí své osobnosti různé celebrity, takže tito roboti vypadají například jako Paris Hilton, dědička hotelového impéria proslavená bouřlivým společenským životem, nebo jako hvězda TikToku Charli D’Amelio. Jiné okruhy uživatelů mohou zaujmout japonská tenistka Naomi Ósaka nebo americký raper Snoop Dogg.

Musk zároveň pamatuje i na jiné věci, než je vnějšková podoba jeho „závodníka“. Tvrdí, že Grok (slovo použil poprvé spisovatel Robert A. Heinlein ve sci‑fi Stranger in a Strange Land, tedy Cizinec v cizí zemi) je nástrojům Mety schopen konkurovat už po dvou měsících učení.

A do závodu vstupují další. Agentura Bloomberg informovala, že generativní model umělé inteligence společnosti Samsung Electronics Co. je pojmenován Gauss podle německého matematika z 19. století. Největší světový výrobce chytrých telefonů minulou středu potvrdil, že zahájil interní testování. Bot má pomáhat zaměstnancům v divizích mobilních telefonů a spotřební elektroniky sestavovat e‑maily, shrnovat dokumenty a překládat obsah.

Samsung prý hodlá v blízké budoucnosti své služby AI začlenit do celé řady produktů. Nejpozději by se v nich Gauss měl objevit začátkem příštího roku, kdy má firma oficiálně představit nové modely z řady Galaxy S24. Šlo by o prvního výrobce mobilních telefonů, který by umělou inteligenci ve svých produktech nabídl.

Lídrem závodu je ovšem zatím stále ChatGPT. Podle posledních dostupných údajů má v současnosti přibližně 180,5 milionu uživatelů. V září 2023 web, kde je ke stažení, navštívilo 1,5 miliardy lidí. Zpřístupnily ho i některé české firmy. Například zaměstnanci České spořitelny v září zadali přes tento jazykový model asi 225 tisíc dotazů. Vlastní upravenou verzi používá celosvětově poradenská společnost PwC.