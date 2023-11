Značka Marvel Cinematic Universe (MCU), kam spadají komiksoví hrdinové jako Thor, Iron Man, Strážci galaxie a desítky dalších, je jednou z nejúspěšnějších velkých franšíz filmového průmyslu. Přesto, jak ukazuje vývoj posledních let, čekají studio, respektive jeho mateřskou společnost Disney, obří problémy. Ani novinka Marvels, která vstoupila v minulém týdnu i do českých kin, je evidentně nezmírní ani neoddálí.

Třiatřicátý film marvelovského vesmíru směřuje k ne úplně lichotivému hodnocení. Velkorozpočtové pokračování příběhu superhrdinky Captain Marvel vydělalo o úvodním víkendu xx pouhých 60 až 65 milionů dolarů v celé Severní Americe, což by byl jeden z nejnižších debutů v historii MCU xx. Celosvětově se pak počítá první týden se 140 miliony dolarů. (v pondělí)

Takto špatně se dařilo druhému filmu franšízy Neuvěřitelný Hulk z roku 2008, který vydělal 55,4 mi­lionu, a pak už jen Ant‑Manovi z roku 2015 (57,2 milionu), vše bez zohlednění inflace. Samostatný film Hulk byl pro Marvel vzácným neúspěchem, celosvětově vydělal pouhých 264,8 mi­lionu, zatímco první Ant‑Man nakonec vydělal dost (519 milionů) a vysloužil si celou trilogii.

Marvels navíc schytává negativní recenze ze všech stran, od fanoušků i odborné kritiky. „Zatím nejhorší film z Marvel Cinematic Universe,“ napsal například Johnny Oleksinski, kritik The New York Post, a až na pár výjimek se s ním kolegové ztotožňují.

Hlavní záporák jde k soudu

Na tým vedený Kevinem Feigem, jenž si za to, jak až donedávna franšízu vedl, vysloužil superlativy, přišly horší časy. Filmový magazín Variety popsal, jaké to bylo, když v září šéf do Palm Springs svolal skupinu tvůrců na každoroční výjezdní zasedání. „Po většinu let byla atmosféra sebevědomá, dokonce vládla nafoukanost, vzhledem k tomu, jak hlavní superhrdinská značka, kterou od roku 2009 vlastní Disney, přetvořila zábavní byznys k obrazu svému,“ napsal list. „Tentokrát však byla nálada plná úzkosti.“