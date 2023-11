Rozsáhlé území rozkládající se mezi městy Havířov, Karviná a Orlová je dodnes poznamenané těžbou uhlí. V krajině chybí pole i silnice, zato v ní najdete těžební věže a velké průmyslové budovy. Tato takzvaná pohornická krajina by se ale měla v příštích letech zásadně proměnit. Transformační program POHO 2030 chce oživit ekonomickou aktivitu v regionu a v návaznosti na to i další sféry života, včetně kultury a volnočasových aktivit. „Potenciál území je obrovský. Máme zde rozsáhlou oblast s rozlohou zhruba 60 kilometrů čtverečních, a ačkoliv region zdědil pár překážek z minulosti, jež jsou spojené s těžbou uhlí, je zde jedinečná robustní infra­struktura, která je nesmírně cenným aktivem pro nový development,“ vysvětluje hejtman Moravsko­slezského kraje Jan Krkoška.

Proč vlastně vznikl program POHO 2030?

Program POHO 2030 je taková naše společná vize pro budoucnost pohornické krajiny na Karvinsku. Jedná se o strategický plán, který je zaměřen na transformaci území, jež si sice nese břemeno kvůli historii spojené s těžbou uhlí, což zanechalo značný otisk na jejím vzhledu a socioekonomické situaci, ale zároveň má obrovský potenciál pro rozvoj. Cílem programu je přetvořit tuto oblast v místo nových příležitostí a zlepšit životní podmínky jejích obyvatel. Chceme, aby tato krajina znovu ožila a stala se centrem ekonomického a kulturního růstu. A zjednodušeně – vytvoření programu bylo motivováno touhou vrátit pohornickou krajinu na Karvinsku nazpět do prosperujícího stavu.

Jak konkrétně program pomůže regionu?

Pomáhá tím, že nabízí jasnou strategii a směr, jak transformovat oblast, která se potýká s ekonomickými a sociálními výzvami. Program má rozproudit ekonomické aktivity, což vytvoří nová pracovní místa a zvýší kupní sílu obyvatel. To bude mít pozitivní vliv zase na další oblasti, včetně infrastruktury, kultury a volnočasových aktivit. Kromě toho klade důraz na respekt k území a jeho obyvatelům, což je klíčové pro to, aby byl rozvoj této oblasti udržitelný. Nicméně je důležité zdůraznit, že už existují konkrétní projekty, které se zabývají znovuvyužitím bývalých dolů. Jedná se třeba o strategický projekt POHO Park Gabriela, za jehož návrhem stojí tým architektů z NEXT Studio nebo projekt zaměřený na transformaci areálu bývalého dolu Lazy na nový průmyslový park. Aktuálně se také řeší strategický rozvoj území okolí bývalého Dolu Barbora, kam by mohl přijít významný investor.