Nebude vadit, když se během rozhovoru trochu projdeme? ptá se Vít Horký a vysvětluje, že se mu za chůze lépe přemýšlí. A tak ve svižném tempu vyrážíme. Energický podnikatel u toho popisuje, jak start‑upy nejprve zakládal. První, zaměřený na tvorbu webových stránek, rozjel v 17 letech. Později spoluzaložil úspěšnou Brand Embassy, zaměřenou na komunikaci se zákazníky. Po pár letech se firmu podařilo prodat za vyšší stamiliony korun. „Spadl mi kámen ze srdce. Mám tři děti a manželku, takže jsem je mohl prodejem svého podílu zaopatřit,“ říká. Pak začal přemýšlet, jak smysluplně využít zbytek peněz, a dnes mladým projektům pomáhá.

Proč jste část vydělaných peněz vložil do podpory start‑upů?

Rozjezd mého podnikání byl náročný. Každou chvíli jsme ve firmě řešili, zda přežijeme, nebo skončíme. A v té době jsem zjistil, že nejlépe mě dovedou emočně nakopnout a posunout dál jiní zakladatelé firem s podobnou zkušeností. Nezištně, bez nároku na podíl ve firmě, nám pomohl třeba Šimon Vostrý, zakladatel společnosti Ytica. Takže v době, kdy jsem přestal dlužit investorům a vydělal nějaké peníze, jsem se rozhodl vše startupové komunitě vrátit.

Založil jste neziskovou organizaci Czech Founders, která sdružuje zakladatele start‑upů. Čemu se v ní věnujete?

Teď třeba spouštíme databázi kontaktů umožňující propojit zakladatele start‑upů v Česku s lidmi v cizině, kteří by jim mohli pomoci při expanzi. Už delší dobu vedeme databázi veškerých transakcí, které se týkají start‑upů.

Podporujeme začínající podnikatele, poskytujeme rady, umožňujeme sdílet zkušenosti. Tak to ostatně celé začalo. Když jsem chtěl probrat svůj byznys s dalšími zakladateli start‑upů, pozval jsem je na večeři. Pak jsem o našem setkání napsal na sociální síť LinkedIn a ozvala se spousta dalších lidí s podobnou zkušeností, kteří chtěli také přijít. Komunita nabalovala další zakladatelky a zakladatele, až jsem v určitou chvíli dospěl k závěru, že se tomu začnu věnovat systematičtěji. A založili jsme s Davidem Šiškou, který v minulosti vedl Bonami a působil ve společnosti Miton, neziskovou organizaci Czech Founders. Dnes sdružuje více než 900 zakladatelek a zakladatelů firem.

Jak jsou na tom české start‑upy v porovnání se zahraničím?

Zdejší startupový ekosystém urazil za posledních deset let obrovský kus cesty. Je tady řada investorů, inkubátorů, akcelerátorů. Češi se prezentují jako podnikavý národ, máme tady dost drobných živnostníků, máme celosvětově nejvíce e‑shopů na obyvatele. Ale myslím, že by se situace mohla zlepšovat mnohem rychleji. Start‑upy s globálními ambicemi a technologické inovace by se mohly stát hybným motorem růstu české ekonomiky. Nemuseli bychom spoléhat na tradiční průmysl. Třeba Estonsko má v přepočtu na obyvatele desetkrát více start‑upů a 25krát více rizikového kapitálu.

Nevidím důvod, proč nedohnat Estonsko. V přepočtu na obyvatele má desetkrát víc start‑upů než Česko.

A proč tedy v Česku není start‑upů ještě víc?

Pro řadu mladých lidí a studentů je začátek podnikání black box. Nevědí, co se v něm odehrává. Pokud nemají podnikatele v rodině nebo mezi kamarády, netuší, jak udělat první krok. Myslím, že podnikavost by se měla vyučovat už na základkách. Dali jsme se kvůli tomu dohromady s Asociací podnikavé Česko.