Nemůžeme to bez nich zvládnout, tvrdí české podniky o zahraničních pracovnících. Hledají v cizině kvalifikované dělníky i vysoce postavené manažery. Jenže dostat je do Česka nebývá zrovna jednoduché – a většinou to trvá měsíce. Nejvíc času zabere vyřízení imigračních formalit, a proto si na to firmy najímají profesionály. „Vědí, že každý omyl může příchod nového zaměstnance oddálit,“ říká Dana Pick, zakladatelka a šéfka agentury ReloCare. Již patnáct let pomáhá s přesídlením cizinců, kteří nastupují do firem v tuzemsku. Zaměřuje se hlavně na vysoce kvalifikované zaměstnance. Firma je jedním ze zakladatelů Asociace imigračních poradců AIMMIA.

Firmu, která pomáhá s relokací zaměstnanců, jste založila na základě vlastních zkušeností s přesunem do Česka. Jaké byly?

Tehdy, v roce 1999, mi bylo dvaadvacet a snažila jsem se všechno oběhat sama. Neměla jsem dost peněz, abych si na to někoho najala. Neuměla jsem česky. Pomáhala mi sice jedna právní kancelář, ale imigrační právo pro ně nebylo denní rutinou. Se znalostí legislativy si nevystačíte, musíte znát i praktické postupy. Bylo obtížné si pro cizince otevřít i bankovní účet. Navíc moc lidí tu ještě nemluvilo anglicky. Firmu jsem založila až o devět let později. Vzhledem k probíhající krizi to nebylo nejlepší načasování. Navíc neexistovalo tolik možností, jak napřímo oslovit cílovou skupinu jako nyní. Proto jsem na pražském Výstavišti uspořádala veletrh pro cizince žijící v Praze. Zúčastnily se ho banky, pojišťovny, zdravotnická zařízení. Akce nám sice nepřivedla klienty okamžitě, ale ukázali jsme se před většími firmami, které se staly klienty později. Tehdy to byl nejlepší způsob, jak oslovit najednou cizince z různých zemí. Dnes už pro takovou akci není prostor, většinou postačí překladač Google.

Snižuje se spolu s tím i prostor pro vaše služby?

Nezaměřujeme se tolik na soukromé klienty, pracujeme spíše pro korporáty. Potřebují, aby jejich zaměstnance někdo zbavil stresu spojeného se stěhováním. Chtějí, aby se naplno soustředili na práci a nic dalšího je nerozptylovalo. V posledním roce se však firmy snaží na těchto nákladech ušetřit. Některé nabírají méně lidí, jinde se zastavil nábor úplně. Mnohde omezují rozpočty spojené s náborem. U jednoho klienta mají strategii udržet co nejvíc současných zaměstnanců, aby nemuseli nabírat nové, protože to je stojí velké peníze.

Náklady na relokaci jednoho zaměstnance se pohybují mezi jedním až třemi měsíčními platy. Záleží i na jeho pracovní pozici.

Jak se omezení rozpočtu u náboru zahraničních pracovníků projevuje?

Pomáháme se vším, co je spojeno s přemístěním zaměstnance – například zajištění bydlení, bankovních účtů, parkovacích povolení nebo školy pro děti. A firmy teď častěji řeknou, ať vyřídíme jen něco. Zbytek si musí zaměstnanec zajistit sám. Trvá nicméně zájem o vyřizování imigračních formalit. Ve firmách vědí, že každý omyl může příchod nového zaměstnance oddálit. Navíc, chyby v dokumentech se mohou často projevit až po letech a stojí hodně úsilí je napravit.

Budou ty škrty trvalé, nebo jen dočasné?

Očekávám, že firmy se zase vrátí k původnímu stavu. Může to trvat rok, rok a půl. Jsme v kontaktu s relokačními agenturami po celém světě a víme od nich, že omezování nákladů v této oblasti je globální trend.