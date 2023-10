Po pádu železné opony a otevření hranic byli Češi žízniví po výpravách do nepoznaných zemí. Cestovní kanceláře se ovšem zaměřovaly převážně na poklidnou pobytovou dovolenou. Jednou z prvních, které vyvezly turisty už krátce po revoluci na dobrodružnější a aktivně laděné zájezdy, byla Adventura. Přes řadu kotrmelců funguje dodnes.

Tato cestovka vypravuje ročně zájezdy do více než stovky destinací po celém světě, mezi které patří cyklistika v Kyrgyzstánu, trekking v Patagonii, skialpinistické výpravy na Lofoty, „procházky“ mezi ledními medvědy v Arktidě nebo potápění se žraloky.

Firma pěti cestovatelů

Adventuru založilo pět cestovatelů‑dobrodruhů Jaroslav Lhota, Radim Hanuš, Petr Hlubuček (nejde o pražského politika obžalovaného v kauze Dozimetr), Tomáš Hyka a Miloš Podpěra, kterým se vesměs poda­řilo za komunismu dostat do divoké přírody východní Evropy, ale i středoasijských republik nebo Latinské Ameriky.

Zakladatelé zároveň fungovali ve své cestovce jako průvodci. S turisty začali jezdit nejdřív po Evropě a postupně přidávali další místa po světě. Ne vždy je ale měli úplně prošlapaná. „Například výpravu do Chile jsem si tehdy připravil z Česka, našli se čtyři zákazníci, absolvoval jsem pár lekcí španělštiny a vyrazili jsme. Když se jelo na klidnější zájezd za poznáním nebo turistikou a cesta byla dobře popsaná, dalo se to připravit tak, aby nedocházelo k nepříjemným překvapením. Do úplného neznáma jsme nejezdili,“ vypráví Podpěra.

Nepříjemná překvapení ale čekala na začínající podnikatele na začátku 90. let v Česku, například nedostatek telefonních linek. Adventura tehdy dostala výpověď z pronajatých kanceláří, našla si provizorní útočiště a sháněla nové prostory s pevným telefonem. Do toho se blížil velký cestovatelský veletrh v Brně a cestovka tam chtěla prezentovat svůj katalog zájezdů, což byl v časech „před internetem“ klíčový marketingový nástroj. Políčko pro kontaktní údaje cestovní kanceláře ovšem muselo zůstat nevyplněné. Nedlouho před veletrhem se podařilo najít kanceláře s nedostatkovými telefonními linkami, do katalogů se doplnily údaje, reklama se rozdala a zájemci o výpravy přibývali. „V tom okamžiku ale za námi přišli majitelé domu, kde jsme nově sídlili, ať se vystěhujeme, protože ho chtějí prodat. Jediné řešení bylo kvůli telefonnímu číslu a adrese dům koupit. Ovšem udělali jsme to přesně tak, jak se nemá,“ vzpomíná Lhota.