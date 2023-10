I když člověk není „swiftie“, tedy zapáleným fanouškem třiatřicetileté zpěvačky Taylor Swift, je téměř nemožné, aby unikl humbuku kolem jejího nového alba, turné a filmu. Jak uvádí časopis Forbes, najdou se i hlasy, že jde o největší ekonomickou story letošního roku. O fenoménu se začíná mluvit jako o swiftonomice.

Březnový zahajovací koncert The Eras Tour na stadionu State Farm Stadium v arizonském Glendale přinesl místním podnikům větší příjmy než finále ligy amerického fotbalu Super Bowl LVII, které se na stejném stadionu konalo o měsíc dříve.

Je to, jako by se do reportů České národní banky dostaly aktivity například moderátora Leoše Mareše. S počiny Taylor Swift se to děje. Například pobočka americké centrální banky FED ve Filadelfii započítala do svých prognóz jejich dopady a uvedla, že popová hvězda díky přílivu hostů na koncerty podpořila cestovní ruch v regionu, což ukazují i data z několika dalších amerických měst. Za velký fenomén označil efekt zpěvaččina počínání prezident newyorské pobočky FED John Williams.

Společnost QuestionPro, která se zabývá průzkumem trhu, letos v létě odhadla, že by samotné koncertní turné mohlo jen ve Spojených státech zvýšit spotřebitelské výdaje o pět miliard dolarů. Fanoušci utrácejí velké peníze nejen za vstupenky na koncerty, ale také za cestování, ubytování, jídlo a nápoje, oblečení a další zboží. The Eras Tour je navíc globální, putuje po dalších zemích amerického kontinentu, Asii, Austrálii a Evropě, je naplánováno do listopadu 2024. Na mnoha místech způsobuje stejný ekonomický efekt.